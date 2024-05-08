رئيس لجنة الحريات بمحامين فلسطين يكشف أهداف الاحتلال من اجتياح رفح|فيديو

قال المستشار شعبان الجرجير نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بنقابة المحامين الفلسطينيين أن الاحتلال الإسرائيلي لديها أهداف بالسيطرة الكاملة والمطلقة على قطاع غزة.

وأضاف شعبان الجرجير خلال لقائه مع برنامج “مصر جديدة” المذاع عبر فضائية “etc” أن الكنيسيت الإسرائيلي وافق بالاجماع على اجتياح رفح سواء كان هناك هدنة أو لم يكن هناك هدنة والهدف من اجتياح رفح السيطرة على محور فيلادلفيا ومعبر رفح لفرض السيادة على القطاع وثانيا إرضاء اليمين المتطرف في إسرائيل وثالثاً تحرير الأسرى عن طريق عملية عسكرية وليس عن طريق التفاوض.

وأكد أن عملية رفح صورة لانتصار وهمي باعتبار أنه دخل رفح وسيطر عليها ودخل كل اراضي القطاع وتحسين شروط التفاوض.