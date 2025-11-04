الأرصاد تحذر: حالة من عدم الاستقرار وأمطار تضرب البلاد نهاية الأسبوع

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى: إن البلاد شهدت خلال الفترة الماضية حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، متابعة: ستشعر اليوم بتحسن كبير في الأحوال الجوية.

وأضافت أن البلاد ستشهد اليوم انخفاضا في فرص تساقط الأمطار، لتكون غير مؤثرة وأقل بكثير من كمية الأمطار التي سقطت بالأمس.

ولفتت إلى أن درجات الحرارة ستسترفع عن المعدل الطبيعي لها في هذا التوقيت، حيث تسجل القاهرة الكبري 29 درجة مئوية، مشيرة إلى أن مع غياب أشعة الشمس سنشعر بانخفاض درجات الحرارة.

وأوضحت أن سرعات الرياح ستقل بشكل كبير مقارنة بالأيام الماضية، ولكن علينا الحذر من تكون الشبورة المائية خلال فترات الصباح الباكر.

ونوهت بأن البلاد ستتعرض لمنخفض جوي وفرص لتساقط الأمطار مع نهاية الأسبوع الحالي، ولذلك علينا توخي الحذر وارتداء الملابس الخريفية.