خريطة سقوط الأمطار على المحافظات اليوم.. الأرصاد تكشف مفاجأة

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر، متوقعة استمرار الأجواء الخريفية المائلة للبرودة في الصباح الباكر، على أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، ويكون حارًا على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يتحول إلى معتدل الحرارة في أول الليل ومائل للبرودة في آخره.

شبورة مائية كثيفة في ساعات الصباح الأولى

وحذرت هيئة الأرصاد من تكون شبورة مائية كثيفة خلال الساعات الأولى من الصباح الباكر، تمتد من الساعة الرابعة وحتى التاسعة صباحًا، على عدد من الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، مؤكدة أنها قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة، ما يستلزم توخي الحذر واتباع تعليمات المرور لتجنب الحوادث الناتجة عن ضعف مستوى الرؤية الأفقية.

خريطة الأمطار المتوقعة اليوم

وأشارت خرائط التنبؤات الجوية إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة، تمتد جنوبيًا إلى مناطق حلايب وشلاتين على فترات متقطعة خلال اليوم.

كما توقعت الهيئة فرصًا ضعيفة جدًا لأمطار خفيفة بنسبة 20% تقريبًا على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة أيضًا، دون أن تؤثر على سير الأنشطة اليومية، لكنها قد تصاحبها رياح خفيفة تزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة في بعض الأوقات.

درجات الحرارة اليوم في محافظات الجمهورية

القاهرة الكبرى:

القاهرة: الصغرى 21 والعظمى 29

العاصمة الإدارية: الصغرى 19 والعظمى 29

6 أكتوبر: الصغرى 19 والعظمى 30

بنها: الصغرى 20 والعظمى 28

الوجه البحري والدلتا:

دمنهور: الصغرى 21 والعظمى 28

وادي النطرون: الصغرى 20 والعظمى 29

كفر الشيخ: الصغرى 20 والعظمى 28

المنصورة: الصغرى 21 والعظمى 29

الزقازيق: الصغرى 21 والعظمى 29

شبين الكوم: الصغرى 20 والعظمى 28

طنطا: الصغرى 20 والعظمى 28

مدن السواحل الشمالية:

دمياط: الصغرى 23 والعظمى 27

بورسعيد: الصغرى 24 والعظمى 28

الإسكندرية: الصغرى 20 والعظمى 27

العلمين: الصغرى 19 والعظمى 26

مطروح: الصغرى 20 والعظمى 24

السلوم: الصغرى 19 والعظمى 25

سيوة: الصغرى 16 والعظمى 27

مدن القناة وشمال سيناء:

الإسماعيلية: الصغرى 19 والعظمى 30

السويس: الصغرى 20 والعظمى 30

العريش: الصغرى 18 والعظمى 29

رفح: الصغرى 20 والعظمى 29

جنوب سيناء:

رأس سدر: الصغرى 19 والعظمى 31

نخل: الصغرى 12 والعظمى 29

سانت كاترين: الصغرى 11 والعظمى 26

الطور: الصغرى 20 والعظمى 34

طابا: الصغرى 17 والعظمى 32

شرم الشيخ: الصغرى 24 والعظمى 34

مدن البحر الأحمر:

الغردقة: الصغرى 21 والعظمى 31

مرسى علم: الصغرى 23 والعظمى 33

شلاتين: الصغرى 23 والعظمى 30

حلايب: الصغرى 24 والعظمى 29

أبو رماد: الصغرى 22 والعظمى 30

رأس حدربة: الصغرى 24 والعظمى 29

شمال الصعيد:

الفيوم: الصغرى 20 والعظمى 29

بني سويف: الصغرى 19 والعظمى 29

المنيا: الصغرى 18 والعظمى 31

جنوب الصعيد:

أسيوط: الصغرى 18 والعظمى 30

سوهاج: الصغرى 19 والعظمى 32

قنا: الصغرى 20 والعظمى 35

الأقصر: الصغرى 20 والعظمى 36

أسوان: الصغرى 21 والعظمى 37

الوادي الجديد: الصغرى 21 والعظمى 35

أبو سمبل: الصغرى 22 والعظمى 33

حالة الطقس والتحذيرات العامة

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس اليوم تتطلب الحذر من التقلبات الجوية المفاجئة في بعض المناطق، خاصة مع احتمالية تساقط الأمطار على السواحل الشمالية ومدن القناة.

كما شددت على ضرورة الالتزام بتعليمات المرور أثناء فترات الشبورة الكثيفة صباحًا، وعدم الإسراع على الطرق الزراعية والسريعة.

وأضافت الهيئة أن حالة الطقس اليوم تمثل بداية لتغير تدريجي في درجات الحرارة مع دخول النصف الثاني من فصل الخريف، وهو ما يمهد لأجواء أكثر اعتدالًا خلال الأيام المقبلة في شمال البلاد، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة على جنوب الصعيد.

توقعات الأرصاد للأيام المقبلة

وتشير التوقعات الأولية إلى استمرار حالة الطقس الخريفي المعتدل حتى نهاية الأسبوع، مع استمرار فرص الأمطار الخفيفة والمتقطعة على بعض المناطق الشمالية، بينما تستقر الأجواء في محافظات الصعيد والبحر الأحمر، لتبقى درجات الحرارة هناك في مستويات مرتفعة نسبيًا مقارنة بباقي الأنحاء.