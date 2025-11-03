قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

الأرصاد: تحول مفاجيء في طقس الساعات المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس
عادل نصار

تقلبات الطقس وهطول الأمطار.. هذا أبرز ما حذرت منه هيئة الأرصاد الجوية في بيانا جديدا لها عن حالة الطقس في مصر خلال الساعات المقبلة، وذلك بعد أن سقطت أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة اليوم الأثنين.

حالة الطقس في مصر خلال الساعات المقبلة

صور الأقمار الصناعية، التابعة لهيئة الأرصاد الجوية، كشفت عن باستمرار الأجواء غائمة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومناطق من شمال الصعيد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة، مع وجود رمال مثارة على مناطق من الصحراء الغربية.

استمرار تأثر مناطق واسعة من الجمهورية بتقلبات الطقس

فما أعلنت التنبيهات الجوية الحالية استمرار تأثر مناطق واسعة من الجمهورية بتقلبات الطقس وهطول الأمطار، وذلك وفقًا للمتابعة المستمرة من هيئة الأرصاد الجوية.

وعن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، توقعت الأرصاد أن تستمر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية في التدفق على مناطق السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى. يصاحب هذه السحب سقوط أمطار متفاوتة الشدة، مع توقع أن تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق المذكورة.

الطقس

كما يستمر وجود السحب الرعدية الممطرة على مناطق من شمال الصعيد، وسُجلت درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 24 درجة مئوية، كما تشير آخر صور الأقمار الصناعية استمرار الغطاء السحابى علي شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد  يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة وقد تكون رعدية على بعض المناطق مع استمرار السحب الرعدية الممطرة على مناطق من الصحراء الغربية .

الطقس اليوم

ونصحت هيئة الأرصاد بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة وتجنب التواجد تحت اللوحات الإعلانية والأشجار في حال اشتداد الرياح أو الأمطار الرعدية.

درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى
القاهرة 27 19
العاصمة الإدارية 28 18
6 أكتوبر 28 18
بنها 27 19
دمنهور 26 19 
وادي النطرون 27 20
كفر الشيخ 26 19
المنصورة 29 20 
الزقازيق 27 19 
شبين الكوم 26 19 
طنطا 26 19 
دمياط 27 22 
بورسعيد 27 23 
الإسماعيلية 28 19 
السويس 27 19 
العريش 30 18 
رفح 29 18 
رأس سدر 28 18 
نخل 30 13 
كاترين 27 11 
الطور 30 20 
طابا 31 18 
شرم الشيخ 33 23 
الإسكندرية 29 20 
العلمين 28 19 
مطروح 26 18 
السلوم 26 19 
سيوة 28 16 
رأس غارب 31 22 
الغردقة 32 22 
سفاجا 31 22 
مرسى علم 33 23 
شلاتين 33 23 
حلايب 30 24 
أبو رماد 32 22 
رأس حدربة 31 23 
الفيوم 29 19 
بني سويف 29 20 
المنيا 31 19 
أسيوط 32 18 
سوهاج 36 19 
قنا 38 20 
الأقصر 38 20 
أسوان 39 23 
الوادي الجديد 36 20 
أبو سمبل 39 23

الأرصاد الأرصاد الجوية الأقمار الصناعية الطقس حالة الطقس تقلبات الطقس الأمطار

