زخم المتحف المصري الكبير.. تامر أمين: حملة مصرية تستهدف إعادة حجر رشيد إلى مصر

أكد الإعلامي تامر أمين، أن العالم بأكمله بدأ ينظر إلى أن الآثار المتواجدة في الخارج خاصة بالحضارة المصرية القديمة.

وقال تامر أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" رئيس الوزراء الهولندي قرر إعادة قطعة أثرية متواجدة في هولندا عمرها 3500 سنة ".

وتابع تامر أمين :" هناك حملة مصرية تستهدف إعادة حجر رشيد إلى مصر مرة أخرى "، مضيفا:" حجر رشيد أيقونة ورمز ونطالب باسترداده ".

وأكمل تامر أمين :" افتتاح مصر للمتحف المصري الكبير بدا يلفت أنظار العالم إلى ان الأثار المتواجدة في الخارج تخص مصر ".

