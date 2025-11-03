نقطة محورية في تاريخ السياحة المصرية.. عضو غرفة شركات السياحة يكشف أهمية المتحف المصري الكبير

أكد مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، أن الإقبال الكثيف الذي سبق افتتاح المتحف المصري الكبير أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار الغرف الفندقية لتصل إلى ما بين 500 و1000 دولار في الليلة، معتبراً ذلك مؤشراً إيجابياً للغاية.

وقال مجدي صادق، خلال لقاء له لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل نقطة فارقة ومحورية في تاريخ السياحة المصرية، مؤكدا أن العالم الآن سيتعامل مع مرحلتي ما قبل الافتتاح وما بعده.

وتابع عضو غرفة شركات السياحة، أن هذا الحدث العالمي ليس مجرد افتتاح لمبنى أثري، بل هو تتويج لمجموعة من المشاريع القومية العملاقة التي نجحت في تحويل مصر من وجهة للسياحة الموسمية إلى وجهة سياحية دائمة على مدار العام