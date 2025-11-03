قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2026
ضربني بكرباج وهددني بطبنجة.. سيدة تستغيث بكمين لإنقاذها من زوجها
وزير التعليم يعلن تطوير منهج رياضيات أولى الابتدائي وزيادة عدد المدارس اليابانية
وزارة السياحة: إقبال غير مسبوق من المواطنين على قرعة الحج هذا العام
أخبار التوك شو: الأرصاد تعلن تفاصيل جديدة بشأن حالة الجو.. وعمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي على الهواء
اتهامات واشنطن لحماس بنهب المساعدات الإنسانية تتصاعد.. وسياسيون: أمريكا تحاول تشويه صورة المقاومة.. والحركة: قدمنا 1000 شهيد من المكلفين بحماية القوافل ووصولها للمستحقين
هاني مهنا بعد إخراجه احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير: يوم تاريخي للعالم كله
الصناعات الغذائية تسجل 4.6 مليار دولار صادرات خلال 8 أشهر بنمو 9%
وزير التعليم يصطحب أميرة يابانية في زيارة لمدرسة بزهراء مدينة نصر
هل هناك حكومة جديدة بعد انتخابات البرلمان؟.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة
غياب نجوم الفريق.. الزمالك يواجه أزمة في بطولة السوبر المصري
وزارة السياحة: إقبال غير مسبوق من المواطنين على قرعة الحج هذا العام

محمد الاسكندرانى

شهدت قرعة الحج السياحي إقبالاً غير مسبوق من المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج من خلال شركات السياحة، وذلك وفقا للضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لموسم الحج السياحي لعام 1447هـ، التي اعتمدها  شريف فتحي وزير السياحة والآثار، وبعد غلق باب التقديم لقرعة الحج السياحي لهذا العام،

قرعة الحج السياحي 

وأكد شريف فتحي أن الإقبال الكبير هذا الموسم يعكس نجاح شركات السياحة في تنفيذ برامج موسم الحج الماضي بكفاءة عالية، وكذلك التزامها هذا العام بتقديم أسعار تنافسية في ضوء الضوابط التي تم اعتمادها، بجانب إعلان العديد من الشركات عن تقديم خدمات إضافية لرفع مستوى الراحة والرفاهية للحجاج بما يعزز ثقة المواطنين في منظومة الحج السياحي وجودة الخدمات المقدمة من شركات السياحة وتكاملها.

من جانبها، أوضحت سامية سامي مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أن عدد المواطنين المتقدمين عبر شركات السياحة تجاوز 114 ألف مواطن هذا العام، مشيرة إلى حرص الوزارة على الحفاظ على تنويع برامج الحج السياحي لتلبية احتياجات مختلف شرائح المواطنين (خمس نجوم، اقتصادي، بري) بما يتيح فرصًا عادلة تتناسب مع القدرات المادية للراغبين في أداء الفريضة.

وأضافت أنه، وفقًا لتوجيهات الوزير وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تم تخفيض أسعار برامج الحج هذا الموسم بنسب تراوحت ما بين 5 آلاف و20 ألف جنيه مقارنةً بالموسم الماضي.

وقد راعت الضوابط المنظمة للحج السياحي هذا العام مصلحة المواطنين، وساهمت في خلق تنافس صحي بين شركات السياحة وبما يضمن حقوق الشركات وينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة ويحقق التوازن بين السعر ومستوى الخدمة، مع التأكيد على عدم التهاون مع أي شركة تخالف الضوابط أو تتلاعب بحقوق المتقدمين.

وتقوم وزارة السياحة والآثار بتشكيل لجان ميدانية من الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، لمتابعة التزام الشركات بمصداقية البرامج المُعلنة قبل بدء تلقي الطلبات، وضمان جودة السكن والنقل والخدمات داخل الأراضي المقدسة، ومراقبة تنفيذ البرامج وفق المعايير المعتمدة.

ومن المقرر إعلان نتيجة قرعة الحج السياحي هذا العام غداً 4 نوفمبر الجاري، على أن تُنشر النتائج عبر البوابة المصرية الموحدة للحج https://www.hij.moi.gov.eg ، مع إتاحة الاستعلام للمتقدمين باستخدام الرقم القومي.

