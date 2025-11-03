قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

وزير الثقافة الصربي: حفل افتتاح المتحف المصري الكبير مذهل وغير مسبوق

أ ش أ

أشاد وزير الثقافة الصربي نيكولا سيلاكيفويش بحفل افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدا أنه كان حفلا مذهلا وغير مسبوق، مهنئًا الدولة المصرية على افتتاح هذا الصرح الحضاري الفريد.

وقال الوزير الصربي، خلال لقائه مع وزير السياحة والآثار شريف فتحي، "إن حفل الافتتاح كان حدثًا استثنائيًا لا يُنسى، يحدث مرة واحدة في التاريخ"، مشيرًا إلى أنه لم يشاهد من قبل عرضًا بهذا المستوى من الإبداع والتنظيم، والذي يعكس عظمة الحضارة المصرية وقدرتها على الإبهار عبر العصور.

وخلال اللقاء، تم التأكيد على عمق العلاقات الثقافية والتاريخية بين مصر وصربيا، والحرص على تطوير آفاق التعاون المستقبلي بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز من الحضور الثقافي والحضاري والسياحي لكلا البلدين على الساحة الدولية.

وتطرق اللقاء لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، ودراسة إمكانية تنظيم معارض أثرية مؤقتة في صربيا، وخاصة تلك المتعلقة بـمخطوطات دير سانت كاترين، في إطار دعم التبادل الثقافي وحوار الحضارات والتعاون في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وتبادل الخبرات المتخصصة بهذا المجال وتعزيز الترويج السياحي المشترك بين مصر وصربيا، بما يسهم في تعريف السائح الصربي بالمقاصد الثقافية والسياحية المصرية، وكذلك الترويج للمقاصد الصربية لدى السائح المصري، بالإضافة إلى العمل على دراسة تسيير رحلات جوية مباشرة بين البلدين، بما يدعم حركة السياحة البينية ويزيد من أعداد الزائرين بين البلدين.

