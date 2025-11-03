قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

تعرف على تطورات الحالة الصحية لـ حسن شحاتة

حسن شحاتة
حسن شحاتة

أعلن أحمد شوبير نجم الأهلي السابق خضوع الكابتن حسن شحاتة المدير الفنى السابق لمنتخب مصر لبعض الفحوصات الطبية اللازمة خلال المرحلة المقبلة تحسبا لاجراء عملية جراحية وفقا لتأكيدات الأطباء المعالجين له.

وقال شوبير إن الحالة الصحية لـ"المعلم" مستقرة، لكنه ما زال يخضع لمتابعة طبية دقيقة، مضيفًا: "الكابتن حسن شحاتة أجرى فحوصات كثيرة في الأيام الأخيرة، ويتبقى له تحليل وحيد فقط، وبعده سيُحدد الأطباء موعد العملية الجراحية الجديدة، والمتوقع أن تكون خلال أسبوعين أو أكثر قليلاً". 

وتابع: “كابتن حسن شحاتة خلص تحاليله وهيعمل تحليل تاني أخير وعمل جلسات علاجية جيدة جدا، والطبيب المعالج هيصل خلال اسبوعين ويجري عملية جراحية للكابتن حسن شحاتة”.

وأضاف شوبير: “لكن كابتن حسن حالته المعنوية أفضل بكثير حاليا وربنا يطمنا عليه كابتن حسن من الشخصيات المحترمة اللي كل الناس بتحبه وبتقدره بشكل غير عادي”.

المعلم فى الاتحاد 

وتواجد الكابتن حسن شحاتة رئيس اللجنة الفنية باتحاد الكرة ، في اجتماع اللجنة الأخير في أول ظهور له بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرا.

وتعرض حسن شحاتة لوعكة صحية مفاجئة وأجرى عملية جراحية، قبل أن تتحسن حالته الصحية ويعود مجددا لممارسة مهام عمله في اتحاد الكرة.

وناقشت اللجنة الفنية بالاتحاد المصري لكرة القدم ، فى اجتماعها مؤخرا بحضور هاني أبو ريدة، تقرير أسامة نبيه عن مشاركة المنتخب الوطني للشباب في نهائيات كأس العالم تحت 20 سنة.

أحمد شوبير الأهلي منتخب مصر شوبير الكابتن حسن شحاتة

