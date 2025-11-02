أحمد حسن لـ حسن شحاتة: حمد لله علي سلامتك يا معلم.. حبيب الكل

وجّه اللاعب أحمد حسن رسالة الكابتن حسن شحاتة بعد خروجه من المستشفى وتعرض لوعكة صحية شديدة.

وكتب أحمد حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"حمد لله علي سلامتك يا معلم حبيب الكل".

الأهلي يُهدي حسن شحاته "تي شيرت" برقمه الشهير 14

وكان قد شارك الإعلامي والناقد الرياضي إسلام صادق، متابعيه صوراً لزيارة نجوم الأهلي للمعلم حسن شحاته داخل المستشفى، للاطمئنان على حالته الصحية.

وكتب إسلام صادق عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الاهلي يهدي حسن شحاته "تي شيرت برقمه الشهير 14 في زيارة وليد صلاح الدين وعماد النحاس واحمد عبد القادر وعمر كمال عبد الواحد له في المستشفى".

وحرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي على زيارة حسن شحاته أسطورة الكرة المصرية والمدير الفني لمنتخب الفراعنة السابق.

وقام الخطيب بالإطمئنان على صحة حسن شحاته الذي يتواجد بإحدي المستشفيات في السادس من أكتوبر.