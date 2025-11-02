صراع شرس على الصدارة.. جدول ترتيب الدوري المصري قبل مواجهات اليوم

يشهد الدوري المصري اليوم، الأحد، 4 مواجهات قوية تتصدرها مواجهة الأهلي والمصري، إلى جانب مباراة الزمالك وطلائع الجيش، كما يخوض بيراميدز مواجهة قوية أمام الاتحاد السكندري بينما يلتقي سيراميكا كليوباترا مع بتروجت.

وستشهد المواجهات الأربعة صراعا قويا، حيث يسعى كل فريق لتعديل وضعه في جدول ترتيب الدوري الذي نستعرضه لكم في السطور التالية:

جدول ترتيب الدوري المصري 2025-2026

ويأتي جدول ترتيب الدوري المصري 2025-2026، على النحو التالي:

1- سيراميكا كليوباترا 23 نقطة

2- الأهلي 22 نقطة

3- المصري 19 نقطة

4 -الزمالك 19 نقطة

5- وادي دجلة 19 نقطة

6- إنبي 18 نقطة

7- بيراميدز 17 نقطة

8- غزل المحلة 16 نقطة

9- زد 16 نقطة

10- مودرن سبورت 16 نقطة

11- البنك الأهلي 15 نقطة

12- سموحة 15 نقطة

13- بتروجت 15 نقطة

14- الجونة 15 نقطة

15- حرس الحدود 12 نقطة

16- فاركو 12 نقاط

17- الإسماعيلي 10 نقاط

18- طلائع الجيش 10 نقاط

19- المقاولون العرب 9 نقاط

20- الاتحاد السكندري 8 نقاط

21- كهرباء الإسماعيلية 8 نقاط

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

بيراميدز X الاتحاد السكندري – الساعة 5 مساءً على قناة On Sport 2

الزمالك X طلائع الجيش – الساعة 5 مساءً على قناة On Sport 1

الأهلي X المصري – الساعة 8 مساءً على قناة On Sport 1

سيراميكا كليوباترا X بتروجت – الساعة 8 مساءً على قناة On Sport 2