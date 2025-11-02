قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

منتخب الفراعنة يحقق 33 ميدالية ببطولة مصر الدولية لتنس الطاولة للناشئين والناشئات

محمد سمير

اختتمت يوم السبت فعاليات بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة للناشئين والناشئات التي أقيمت منافساتها على صالة 2 بستاد القاهرة الدولي في الفترة من 29 أكتوبر و حتى 1 من نوفمبر.

وتمكنت مصر من ختام المنافسات مُحلقة في الصدارة بتحقيق 33 ميدالية بواقع 4 ذهبيات و 9 فضيات و 20 برونزية.


وأقيمت في اليوم الختامي نهائيات تحت 11 سنة وتحت 15 سنة وتحت 19 سنة والتي شهدت نتائج مميزة للاعبي مصر.


وشهدت منافسات تحت 11 سنة ناشئين تحقيق اللاعب المصري صلاح علام البرونزية وفي منافسات تحت 11 سنة ناشئات حصدت اللاعبة المصرية سلمى قريطم الميدالية الفضية و زينة فاروق برونزية وكذلك برونزية لجودي شريف.

أما منافسات تحت 15 سنة ناشئين فحقق الفضية اللاعب المصري آسر سامح و حقق
يحيى المرسي برونزية وكذلك إياد الأوز برونزية، وضمن فئة تحت 15 سنة ناشئات فازت اللاعبة المصرية خديجة الحكيم بالفضية، و حصدت
البرونزية دارين عبدالسلام ، وكذلك فريدة ثابت برونزية نفس الفئة.

وضمن منافسات تحت 19 سنة ناشئين فاز اللاعب المصري بدر مصطفى بالفضية و عمر إيهاب بالبرونزية،  أما تحت 19 سنة ناشئات فتوجت مريم يونس بالميدالية الذهبية و يارا البدوي بالفضية ، أما حبيبة البسومي ففازت بالبرونزية.


وقام بتسليم الجوائز في اليوم الختامي الدكتور علاء مشرف نائب رئيس الاتحاد الدولي لتنس الطاولة و اللواء أشرف حلمي رئيس الاتحاد المصري للعبة وعضو اللجنة الأولمبية المصرية و عمرو فهمي عضو مجلس الإدارة ومدير البطولة و هبة حامد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري.


وكانت منافسات الزوجي المختلط تحت 15 سنة التي أقيمت أمس قد شهدت تحقيق الثنائي المصري آسر سامح و فريدة ثابت الميدالية الذهبية بينما كانت الفضية من نصيب يحيى المرسي و دليلة محجوب ،أما البرونزية فجاءت للمصرية خديجة الحكيم بجانب زميلها الأمريكي أبهيناف شيربهاتي ، و محمد كسبة وجومانا عبد الشكور أما ميداليات الزوجي المخلتط تحت 19 سنة فتمكن الثانئي المصري عمر ايهاب و حبيبة البسومي من تحقيق المركز الأول و الميدالية الذهبية ، و الفضية للثنائي المصري ياسين جابر و يارا البدوي ، أما البرونزية حصدها انس عبد العال وحنين عليوة والثنائي علي الصيرفي و مريم يونس برونزية.


أما تحت 17 سنة ناشئات حصدت اللاعبة المصرية يارا البدوي الميدالية الذهبية و المركز الأول ، وفازت حبيبة البسومي و ندى البدوي ببرونزيتي الفئة السنية نفسها.


و حصد اللاعب المصري يحيي المرسي الميدالية الفضية و المركز الثاني ناشئين تحت 17 ، و أسر سامح الميدالية البرونزية.


وبمنافسات تحت 13 سنة ناشئات ، فازت اللاعبة المصرية ملك ذكي بالميدالية الفضية ، وفازت كل من جودي شيبة ودارين عبد السلام ببرونزيتي تحت 13 سنة أما منافسات تحت 13 سنة ناشئين فشهدت حصد برونزيتين ليوسف طاهر و إياد الأوز .

