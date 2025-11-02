المنصب كبير على عبد الرؤوف.. شوبير يعلق على تدريب الزمالك مؤقتًا

علق الإعلامي الرياضي أحمد شوبير على قرار مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، بإقالة المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، وتعيين أحمد عبدالرؤوف مدربًا مؤقتًا للفريق، بعد أيام قليلة من توليه مهمة المدرب المساعد للفيريرا.

وقال شوبير في برنامجه الإذاعي “مع شوبير”، إعلان الزمالك بإقالة فيريرا لم يكن مفاجأة بالنسبة لي، لكن تعيين أحمد عبد الرؤوف مدربًا مؤقتًا كان مفاجئًا بصراحة.

وأضاف:أنا شايف أن المنصب كبير شوية على أحمد عبدالرؤوف حتى لو مؤقت، لحين استقرار مجلس الإدارة على المدرب الجديد سواء مصري أو أجنبي.

وأشار شوبير إلى صعوبات الوضع الإداري والمالي للنادي قائلاً: أحد القيادات والشخصيات المحبة للزمالك قالي: النادي مفيش فيه مليم والمسؤولين بيحاولوا قدر الإمكان. كنت أفضل الإبقاء على فيريرا حتى نهاية كأس السوبر، طالما لم تستقر الإدارة على البديل بعد.

واختتم شوبير تصريحاته بالحديث عن تجربة عبدالرؤوف السابقة:أحمد عبدالرؤوف كان لديه تجربتين غير ناجحتين في دوري المحترفين بالموسم الحالي، رغم أن الظروف والإمكانيات مختلفة تمامًا، لكني أعتقد أن وجود مدرب صاحب خبرة معه كان أمرًا سيسعده.