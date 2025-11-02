حارس مرمى الإسماعيلي: الفوز على الكهرباء مجرد بداية لتصحيح المسار

أكد عبد الله جمال حارس مرمى الإسماعيلي أن المكسب على كهرباء الإسماعيلية وهو مجرد بداية لتصحيح مسار الفريق.



وحقق الدراويش فوزا على شقيقه الأصغر بهدفين مقابل هدف ببطولة الدوري المحلي.



وتابع حارس الدراويش :" اللاعبون لديهم حافز واصرار على استكمال النتائج الإيجابية ووضع الفريق في مكان أفضل ".

وواصل :" حراسة مرمى الإسماعيلي شرف كبير وأسعى دائما لتطوير قدراتي الفنية والبدنية والاستفادة من تعليمات مدربي كابتن سيد السويركي".

وأنهى قائلًا:"شكرا لجماهيرنا العظمية الداعمة التي تؤازرنا في كل مكان من أجل النهوض بالفريق للأفضل".