أبرز مباريات اليوم الأحد 2-11-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الأحد 2 - 11 - 2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة مانشستر سيتي ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

بيراميدز X الاتحاد السكندري – الساعة 5 مساء على قناة On Sport 2

الزمالك X طلائع الجيش – الساعة 5 مساء على قناة On Sport 1

الأهلي X المصري – الساعة 8 مساء على قناة On Sport 1

سيراميكا كليوباترا X بتروجت – الساعة 8 مساء على قناة On Sport 2

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



وست هام X نيوكاسل يونايتد – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

مانشستر سيتي X بورنموث – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة



ليفانتي X سيلتا فيجو – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3

ديبورتيفو ألافيس X إسبانيول – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3

برشلونة X إلتشي – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 2

ريال بيتيس X مايوركا – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة



فيرونا X إنتر ميلان – الساعة 1:30 ظهرا على قناة AD Sports 1 HD

فيورنتينا X ليتشي – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD

تورينو X بيسا – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD

بارما X بولونيا – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD

ميلان X روما – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة



رين X ستراسبورج – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 2

لانس X لوريان – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 5

ليل X أنجييه – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 4

نانت X ميتز – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 6

تولوز X لوهافر – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 7

بريست X ليون – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري الألماني



كولن X هامبورج – الساعة 4:30 عصرا

فولفسبورج X هوفينهايم – الساعة 6:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري التونسي



البنزرتي X الأولمبي الباجي – الساعة 3:30 عصرا

الصفاقسي X الترجي – الساعة 3:30 عصرا

شبيبة العمران X الملعب التونسي – الساعة 3:30 عصرا

الترجي الجرجيسي X مستقبل المرسى – الساعة 3:30 عصرا.