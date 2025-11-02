أبرز مباريات اليوم الأحد 2-11-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الأحد 2 - 11 - 2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة مانشستر سيتي ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
بيراميدز X الاتحاد السكندري – الساعة 5 مساء على قناة On Sport 2
الزمالك X طلائع الجيش – الساعة 5 مساء على قناة On Sport 1
الأهلي X المصري – الساعة 8 مساء على قناة On Sport 1
سيراميكا كليوباترا X بتروجت – الساعة 8 مساء على قناة On Sport 2
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
وست هام X نيوكاسل يونايتد – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1
مانشستر سيتي X بورنموث – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
ليفانتي X سيلتا فيجو – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3
ديبورتيفو ألافيس X إسبانيول – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3
برشلونة X إلتشي – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 2
ريال بيتيس X مايوركا – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
فيرونا X إنتر ميلان – الساعة 1:30 ظهرا على قناة AD Sports 1 HD
فيورنتينا X ليتشي – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD
تورينو X بيسا – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD
بارما X بولونيا – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD
ميلان X روما – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
رين X ستراسبورج – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 2
لانس X لوريان – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 5
ليل X أنجييه – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 4
نانت X ميتز – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 6
تولوز X لوهافر – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 7
بريست X ليون – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4
مواعيد مباريات الدوري الألماني
كولن X هامبورج – الساعة 4:30 عصرا
فولفسبورج X هوفينهايم – الساعة 6:30 مساء
مواعيد مباريات الدوري التونسي
البنزرتي X الأولمبي الباجي – الساعة 3:30 عصرا
الصفاقسي X الترجي – الساعة 3:30 عصرا
شبيبة العمران X الملعب التونسي – الساعة 3:30 عصرا
الترجي الجرجيسي X مستقبل المرسى – الساعة 3:30 عصرا.