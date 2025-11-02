قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصدر أمنى ينفى وقوع انفجار بالطريق الدائرى.. ويؤكد : واقعة قديمة تروجها الجماعة الإرهابية
سفير بولندا بالقاهرة: افتتاح المتحف الكبير دليل على عظمة مصر وشعبها
الشعب الجمهوري يعلن دعمه الكامل لمسيرة الدولة في بناء الجمهورية الجديدة
بعد جدل مواقع التواصل.. ماهى حقيقة إلغاء رونالدو متابعة روبن نيفيز؟
مدبولي: حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان بلغ مليار دولار بنهاية 2024
مدبولي: هناك توجيه من الرئيس بتقديم جميع صور الدعم الممكنة لحكومة دولة لبنان الشقيقة
نادر الببلاوي: افتتاح المتحف المصري الكبير لحظة فارقة في مسيرة مصر
إصابة صغيرين بلدغات العقارب في الوادي الجديد.. وإصدار حزمة من الإجراءات الوقائية
المتحف المصري الكبير.. أيقونة القرن تفتح أبواب الازدهار السياحي في مصر وتوقعات بزيادة 5 ملايين سائح
معلومات عن شيرين طارق التي خطفت قلوب المصريين في افتتاح المتحف المصري الكبير
اعمل فلوس من البيت.. شهادات بنكية من البنك الأهلي تحقق أعلى عوائد
المشاط: نحرص على الانتقال بالعلاقات المصرية السويسرية إلى آفاقٍ أرحب
رياضة

أبرز مباريات اليوم الأحد 2-11-2025 والقنوات الناقلة

ياسمين تيسير

تنطلق اليوم الأحد 2 - 11 - 2025 عدد من المباريات  أبرزها مباراة مانشستر سيتي ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

بيراميدز X الاتحاد السكندري – الساعة 5 مساء على قناة On Sport 2

 الزمالك X طلائع الجيش – الساعة 5 مساء على قناة On Sport 1

 الأهلي X المصري – الساعة 8 مساء على قناة On Sport 1

 سيراميكا كليوباترا  X بتروجت – الساعة 8 مساء على قناة On Sport 2

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة


وست هام X نيوكاسل يونايتد – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1  

مانشستر سيتي X بورنموث – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة


 ليفانتي X سيلتا فيجو – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3

ديبورتيفو ألافيس X إسبانيول – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3

برشلونة X إلتشي – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 2

 ريال بيتيس X مايوركا – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة


 فيرونا X إنتر ميلان – الساعة 1:30 ظهرا على قناة AD Sports 1 HD  

فيورنتينا X ليتشي – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD  

 تورينو X بيسا – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD  

 بارما X بولونيا – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD  

ميلان X روما – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD  

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة


رين X ستراسبورج – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 2

لانس X لوريان – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 5

 ليل X أنجييه – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 4

 نانت X ميتز – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 6

 تولوز X لوهافر – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 7

بريست X ليون – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري الألماني


كولن X هامبورج – الساعة 4:30 عصرا

فولفسبورج X هوفينهايم – الساعة 6:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري التونسي
 

 البنزرتي X الأولمبي الباجي – الساعة 3:30 عصرا

 الصفاقسي X الترجي – الساعة 3:30 عصرا

شبيبة العمران X الملعب التونسي  – الساعة 3:30 عصرا

 الترجي الجرجيسي X مستقبل المرسى – الساعة 3:30 عصرا.

الدوري المصري الدوري الاسباني الدوري الالماني الدوري الانجليزي

عقب تذبذبه.. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

سعر أعلى عيار ذهب اليوم 2-11-2025

مكالمة عاطفية على الهواء .. «شريهان»: مش عارفة ألملم مشاعري ده تتويج على أرض بلدي

إنذار أمريكي إلى نيجيريا: تحركوا فورًا أو سنقوم بالتدخل .. لهذا السبب

أسعار الدواجن اليوم الأحد.. ومفاجأة في ثمن البيض

المجد إرث من أجداده .. ليفربول يتغنّي بـ محمد صلاح

موعد مباراة الأهلي والمصري .. والقنوات الناقلة

بكام عيار 21؟.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر

الضفة تشتعل.. اعتداءات متزامنة للمستوطنين وإصابات بين المزارعين الفلسطينيين

مرسوم سلطاني يمنح الجنسية العُمانية لـ 45 شخصًا

مصر منارة الإنسانية.. رئيس البرلمان العربي يُشيد بافتتاح المتحف الكبير

إدارة التراث الحضارى بالشرقية تعقد ندوة توعوية لطلاب مدرسة " الأمل للصم وضعاف السمع"

عمرو دياب يرتدي مفتاح الحياة ويحيي المتحف المصري الكبير فى حفله بدبي

طعمه تحفة.. طريقة عمل البرجر المنزلي بنصف كيلو لحمة مفرومة بطريقة سهلة

فخامة في ضوء التاريخ.. أناقة فساتين وإطلالات دبلوماسية للحضور بحفل افتتاح المتحف الكبير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

