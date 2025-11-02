الدردير يكشف مفاجأة بشأن شعار نادي الزمالك

كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير مفاجأة بشأن رمز وشعار القلعة البيضاء .

شعار الزمالك

وكتب عمرو الدردير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"لمن لا يعرف ...

شعار الزمالك مستوحى من الحضارة الفرعونية

رامي السهم يرمز إلي الأعتزاز والانتماء للحضارة المصرية القديمة

تصويب السهم يرمز إلي الدقه في التصويب نحو الهدف والأصرار على تحقيق الأنتصار".

التشكيل المتوقع للزمالك أمام طلائع الجيش في الدوري المصري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام طلائع الجيش في السادسة مساء اليوم، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتحمل المباراة أهمية خاصة، كونها الأولى للمدير الفني أحمد عبد الرؤوف بعد توليه القيادة الفنية للفريق خلفًا للمدرب البلجيكي يانيك فيريرا، حيث يسعى عبد الرؤوف لقيادة الزمالك نحو انطلاقة جديدة واستعادة نغمة الانتصارات.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام طلائع الجيش

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – عمر جابر

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد – خوان بيزيرا – شيكو بانزا

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

غيابات الزمالك

يواجه الجهاز الفني بقيادة أحمد عبد الرؤوف تحديًا كبيرًا في ظل غياب 10 لاعبين عن قائمة المباراة، لأسباب مختلفة تتنوع بين الإصابات والقرارات الفنية.

ويغيب عن الفريق كل من: محمد عواد، محمود الشناوي، صلاح مصدق، بارون أوشينج، محمود جهاد، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، ناصر منسي، محمد السيد، آدم كايد، وأحمد شريف.

ويأتي غياب آدم كايد وأحمد شريف بسبب خضوعهما لبرنامج تأهيلي بعد الإصابة، بينما استبعد الجهاز الفني باقي اللاعبين لأسباب فنية، في حين خرج محمد السيد من الحسابات لأسباب تربوية تتعلق بعدم تجديد عقده.