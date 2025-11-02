اتحاد الكرة يخطر الزمالك بحكم لصالح روقا بقيمة 5 ملايين جنيه

قال مصدر في نادي الزمالك إن إدارة النادي تلقت خطابًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد بحصول محمد أشرف "روقا" لاعب الفريق الأسبق على حكم رسمي من لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد يقضي بأحقية اللاعب في الحصول على 5 ملايين و2361 جنيه من نادي الزمالك بعد رحيله عن الفريق.

وأضاف المصدر أن الخطاب تم إحالته للشؤون القانونية بنادي الزمالك للتقدم باستئناف ضد الحكم الصادر لمحمد أشرف روقا.

كان الزمالك سبق وأعلن إنهاء التعاقد مع محمد أشرف "روقا" لاعب وسط الفريق السابق بالتراضي وحصل اللاعب على الاستغناء الخاص به قبل أن يتقدم اللاعب بشكوى ضد النادي ويحصل على حكم لصالحه.