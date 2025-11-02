قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

محامي روقا: اللاعب لن يتنازل عن حقوقه للزمالك بأي حال من الأحوال

حسمت لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة المصري النزاع القائم بين نادي الزمالك ولاعبه السابق محمد أشرف روقا، بعد أن أصدرت قرارًا يقضي بأحقية اللاعب في الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادي، والتي تتجاوز خمسة ملايين جنيه.

وكان روقا قد تقدم بشكوى رسمية عبر محاميه أحمد الحفناوي، طالب فيها بصرف مستحقاته المتأخرة التي لم يحصل عليها خلال فترته الأخيرة مع الزمالك، بعد محاولات ودية متكررة لم تُثمر عن حل.

وأكد الحفناوي في تصريحات قائلا أن لجنة شؤون اللاعبين أصدرت حكمها النهائي لصالح موكله، موضحًا أن المبلغ المستحق يبلغ 5 ملايين و2 ألف و361 جنيهًا، مشددًا على أن اللاعب لن يتنازل عن حقوقه بأي حال من الأحوال.

وأضاف المحامي أن الخطوة التالية ستكون التقدم بطلب رسمي لوقف قيد الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حال عدم التزام النادي بسداد المبلغ في المدة المحددة، وذلك وفقًا للوائح اتحاد الكرة المصري.

يُذكر أن محمد أشرف روقا رحل عن الزمالك لينضم إلى طلائع الجيش، قبل أن ينتقل لاحقًا إلى حرس الحدود، حيث يواصل مسيرته الكروية مع الفريق العسكري.

