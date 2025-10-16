محسن صالح: ما تعرض له حسام حسن من انتقادات أقل بكثير من حسن شحاتة

كشف محسن صالح نائب رئيس اللجنة الفنية في اتحاد الكرة، عن اعتراضه للانتقادات التي يتعرض لها حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر.

وقال محسن صالح في تصريحات خاصة لأوضة اللبس:" أن حسام حسن يتعرض لانتقادات، لكن ما يحصل عليه من ضغط هو أقل مما كان يحدث مع حسن شحاتة".

وواصل:" أهنيء حسام حسن على التأهل لكأس العالم وأعترض على من يقولوا أن كل هذا بسبب ضعف المجموعة الخاصة بالمنتخب".

وأردف:" أريد أن أوجه لحسام حسن ألا يلتفت لكل ما يقال، فكما هناك منتقدين لديك أيضًا داعمين لك ولكن الأهم هو التركيز فيما هو قادم حتى لا تعرض الكرسي الخاص بك للخطر وتستمر بالطريقة الخاصة بك دون الالتفات لأي عوامل أخرى".

وأتم:" بدأت ادعم وبقوة المدرب المصري، أحضرنا مجموعة من المدربين الأجانب وأظهروا فشل كبير، على الجانب الآخر حسام حسن أظهر للجميع أنه كان يستحق هذه الفرصة لما يقدمه مع المنتخب".

وواصل:" أوجه رسالة للاعبي كرة القدم، ابني مستقبلك بنفسك، عمرك في الملاعب مش كبير وهيخلص بسرعة سيبك من السهر والخروجات مش وقتها انت دورك حاليًا في الملعب والتدريب وهو دا اللي هيخلقلك اسم كبير".