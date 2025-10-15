أسامة عرابي: حسام حسن حقق المطلوب.. وقطة ويحيي زكريا يستحقان الانضمام للمنتخب الأول

أكد أسامة عرابي نجم فريق الأهلي السابق أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول حقق المطلوب منه مع متتخب الفراعنة بالتأهل إلى بطولتي كأس العالم وكأس الأمم الإفريقية في المغرب.



وقال أسامة عرابي نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "من وجهة نظري أن حسام حسن يستحق الحصول على فرصة كاملة في تدريب منتخب مصر بعد الصعود إلى كأس العالم في العام المقبل وأعتقد أن مباريات كأس الأمم الأفريقية فرصة جيدة لتأكيد جدارته في القارة الإفريقية ".



وأضاف عرابي:" هناك بعض اللاعبين الذين يستحقون الانضمام إلى المنتخب الوطني الأول تحت قيادة حسام حسن مثل يحيى زكريا الظهير الأيسر لفريق غزل المحلة وأحمد عاطف قطة لاعب فريق بيراميدز ".