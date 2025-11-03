قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسباب القفزات في ارتفاع أسعار أدوية الأورام
وزير الخارجية الدنماركي يثمن الدور المصري في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
الهلال يفوز على الغرافة بثنائية ويتصدر مجموعته بأبطال آسيا للنخبة
ننشر أول صور من حادث مصرع وإصابة 15 شخصا فى انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط
تعرف على سعر الدولار في البنك الآن
مصر في مقدمة الدول المصدرة للفراولة المجمدة عالميا
انخفاض أسعار البيض خلال أيام.. كم سيصل سعر الكرتونة؟
إخلاء سبيل الشيخ مصطفى العدوي بكفالة 10 آلاف جنيه
ملك الخسوفات يقترب..ظاهرة لن تتكرر قبل 2044
مواقف وطنية لا تُنسى.. أبو العينين صوت قوي في مواجهة مخطط التهجير وتصفية القضية الفلسطينية
هل عمل الزوجة يوجب عليها المشاركة في نفقات البيت؟.. الأزهر للفتوى يوضح
الاتحاد الأوروبي عن المتحف الكبير: أكبر متحف في العالم لأعرق حضارة في تاريخ الإنسانية
أخبار البلد

الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 29

الأرصاد الجوية
أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس مائل للحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.. بينما يسود طقس معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.
وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، و فرص لسقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من شمال الصعيد والصحراء الغربية على فترات متقطعة، وسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة وجنوبا على (حلايب -شلاتين) مع فرص ضعيفة جدآ على مناطق من القارة الكبرى وجنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية. 
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 29 21
العاصمة الإدارية 29 19
6 أكتوبر 30 19
بنها 28 20
دمنهور 28 21 
وادي النطرون 29 20
كفر الشيخ 28 20
المنصورة 29 21 
الزقازيق 29 21 
شبين الكوم 28 20 
طنطا 28 20 
دمياط 27 23 
بورسعيد 28 24 
الإسماعيلية 30 19 
السويس 30 20 
العريش 29 18 
رفح 29 20 
رأس سدر 31 19 
نخل 29 12 
كاترين 26 11 
الطور 34 20 
طابا 32 17 
شرم الشيخ 34 24 
الإسكندرية 27 20 
العلمين 26 19 
مطروح 24 20 
السلوم 25 19 
سيوة 27 16 
رأس غارب 32 22 
الغردقة 31 21 
سفاجا 32 22 
مرسى علم 33 23 
شلاتين 30 23 
حلايب 29 24 
أبو رماد 30 22 
رأس حدربة 29 24 
الفيوم 29 20 
بني سويف 29 19 
المنيا 31 18 
أسيوط 30 18 
سوهاج 32 19 
قنا 35 20 
الأقصر 36 20 
أسوان 37 21 
الوادي الجديد 35 21 
أبوسمبل 33 22

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

المدينة العظمى الصغرى 
مكة المكرمة 36 25
المدينة المنورة 33 19
الرياض 29 16
المنامة 30 24 
أبوظبي 33 24 
الدوحة 32 24 
الكويت 32 15
دمشق 29 13 
بيروت 27 23 
عمان 29 18 
القدس 27 19 
غزة 28 24 
بغداد 33 20 
مسقط 33 25 
صنعاء 24 08 
الخرطوم 39 25 
طرابلس 24 19 
تونس 24 13
الجزائر 20 11 
الرباط 26 17 
نواكشوط 38 26

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

المدينة العظمى الصغرى 
أنقرة 23 05 
إسطنبول 20 15 
إسلام آباد 22 11 
نيودلهي 30 19 
جاكرتا 33 24    
بكين 17 06 
كوالالمبور 34 25
طوكيو 18 09 
أثينا 22 16 
روما 21 07 
باريس 17 11 
مدريد 19 10 
برلين 14 07
لندن 16 14
مونتريال 11 05
موسكو 10 05 
نيويورك 16 08
واشنطن 18 05
أديس أبابا 24 10 

هيئة الأرصاد الجوية طقس مائل للحرارة طقس معتدل الحرارة الظواهر الجوية شبورة مائية

