لسه بدري على الشتوي .. الأرصاد توجه نصائح مهمة للمواطنين

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه بالرغم من تقلبات الطقس التي شهدتها عدد من المحافظات اليوم، إلا أنه لا يزال يفصلنا الكثير عن البداية الرسمية لفصل الشتاء، ولا زلنا في الأجواء الخريفية.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار"، قائلة: " عاشت مصر اليوم حالة من عدم الاستقرار وشهدت اليوم عدد من المحافظات أمطارًا متفاوتة الشدة ما بين الخفيف والمتوسط وفوق المتوسط، وكانت رعدية في بعض الأحيان، وهو ما تطابق مع توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية."

وتابعت: "هي حالة جوية سريعة، لكن درجات الحرارة لم تشهد تراجعات كبيرة رغم الغيوم الكثيفة التي حجبت أشعة الشمس، ولم نشعر بانخفاض بها، ولا تزال أعلى من معدلاتها في مثل هذا التوقيت من العام، حيث سجلت العظمى في القاهرة 28 درجة مئوية."

ولفتت إلى أن البداية الرسمية لفصل الشتاء تحين في الحادي والعشرين من ديسمبر القادم رسميًا، وأننا نعيش الآن النصف الثاني من فصل الخريف، وهي فترة تتسم بوجود بعض الأجواء الشتوية بسبب توالي المنخفضات الجوية، قائلة: "تدريجيًا سنشعر بتراجع درجات الحرارة في الفترة القادمة."

وحول ارتداء الملابس الشتوية، قالت: "لا يزال مبكرًا ارتداؤها، ولكن أنصح المواطنين بارتداء الملابس الخريفية، خصوصًا في الساعات المتأخرة من الليل وساعات الصباح الباكر، وليست صيفية بالكامل، تجنبًا للإصابة بنزلات البرد."

وأكملت: "البرد في فترات الليل موجود في المدن المفتوحة والساحلية.

