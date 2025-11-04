قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المالية تطرح أول صكوك سيادية محلية بقيمة 3 مليارات جنيه بأجل 3 سنوات
لبنان.. أوامر عسكرية لقوات الجيش بإطلاق النار على أي مسيّرة إسرائيلية
مؤشرات إيجابية لاستقرار الأسواق.. انخفاض أسعار السكر والبيض والألبان
شوبير يكشف مفاجأة بشأن لحاق بيزيرا مع الزمالك بالسوبر .. وغضب ناصر منسى
رانيا المشاط: أفريقيا أمام لحظة فارقة.. وتمتلك 30% من ثروات العالم المعدنية
تويوتا تصنع شاحنة تسمح لك بالاستحمام باستخدام مياه الشكمان
الإحصاء: ارتفاع الثروة الحيوانية في مصر إلى 8.1 مليون رأس عام 2024 بزيادة 6.7%
تحسن مؤقت في الطقس وانخفاض فرص الأمطار .. الأرصاد تكشف توقعات الأيام المقبلة
صدام في حديقة الأمراء.. سان جيرمان يواجه بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا
الوزراء: جيل زد يمتلك قوة شرائية تفوق 400 مليار دولار عالميا ويقود التحول في أنماط العمل والاستهلاك
دور سيد عبد الحفيظ وصفقات يناير.. شوبير يكشف كواليس الاجتماع الأول لمجلس إدارة الأهلي
لم يقصروا.. حقيقة تجميد مستحقات لاعبي الأهلي
أخبار العالم

مديرة الاستخبارات الأمريكية: مراقبة وقف النار في غزة مهمة صعبة

مديرة الاستخبارات الأمريكية تولسي غابارد
مديرة الاستخبارات الأمريكية تولسي غابارد
محمود نوفل

ذكرت القناة 15 الإسرائيلية أن مديرة الاستخبارات الأمريكية تولسي غابارد زارت إسرائيل لدعم تنفيذ اتفاق غزة.

ومن جانبها قالت غابارد في تصريحات صحفية أن  مراقبة وقف النار في غزة مهمة صعبة.


وكانت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية بأن مديرة الاستخبارات الأمريكية تولسي جابارد، قامت بزيارة مفاجئة إلى مركز التنسيق المدني العسكري في قطاع غزة (CMCC) الذي تديره الولايات المتحدة، في الوقت الذي تعمل فيه القوات الأمريكية على تخطيط وتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وصرحت جابارد لشبكة فوكس نيوز عن مركز التنسيق المدني العسكري: "إنه مثال حي على ما يمكن أن يحدث عندما تتحد الدول من أجل مصالح مشتركة، مع إمكانية تحقيق سلام دائم يعود بالنفع على الأجيال القادمة".

سيدعم مركز التنسيق المدني العسكري جهود تحقيق الاستقرار داخل غزة، ويُسهّل تقديم المساعدات الإنسانية والأمنية التي يجري تطويرها كجزء من خطة إدارة ترامب للسلام الأوسع نطاقًا.

وأضافت جابارد: "لأول مرة منذ جيل، يسود شعور حقيقي بالأمل والتفاؤل، ليس فقط في إسرائيل، بل في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ويعود الفضل في ذلك إلى قيادة الرئيس ترامب والأسس التي أرساها من خلال اتفاق السلام التاريخي الذي أبرمه".

من المتوقع أن يلعب تبادل المعلومات الاستخبارية والتنسيق دورًا حاسمًا في نجاح وقف إطلاق النار، وهو أحد أسباب وصول جابارد إلى إسرائيل للاطلاع على العمليات عن كثب.

وكشف مدير الاستخبارات الوطنية أن 16 دولة و20 منظمة غير حكومية تعمل حاليًا جنبًا إلى جنب كجزء من هذه القوة متعددة الجنسيات، المدنية والعسكرية، التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار في غزة، مع بدء فصل جديد في الشرق الأوسط.

وقالت جابارد: "يجب أن يعلم الشعب الأمريكي أن الوجود الأمريكي في مركز تنسيق العمليات العسكرية (CMCC) يتعلق بالقيادة والتنسيق والخدمة".

يشارك حوالي 200 جندي أمريكي على الأرض في مركز تنسيق العمليات العسكرية (CMCC)، لكنهم لن يدخلوا قطاع غزة.

وسيرسل تحالف من قوات الدول العربية في نهاية المطاف فرقًا لتحقيق الاستقرار إلى القطاع للمساعدة في تنفيذ خطة السلام التي وضعتها الإدارة.

وأوضحت جابارد: "في محادثات أجريتها مع قادة من جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك في المنامة، تحدث الناس بصراحة وأمل عن مستقبل لا يُحدده الصراع، بل التعاون والاستقرار".

وأضافت: "التقدم ممكن في ظل قيادة قوية ورؤية مشتركة للسلام".

مديرة الاستخبارات الأمريكية تولسي غابارد وقف إطلاق النار في غزة القناة 15 الإسرائيلية الشعب الأمريكي

تويوتا تاكوما
ألوان الحب: ماذا يقول لون فستانك عن مشاعرك في عيد الحب؟
بيك أب ديفندر
فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي
