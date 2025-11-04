"الفاو" تحذر من كارثة إنسانية وزراعية غير مسبوقة في قطاع غزة

حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" من كارثة إنسانية وزراعية غير مسبوقة في قطاع غزة.

وأكدت المنظمة، في تقريرها السنوي، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن أقل من 5% فقط من الأراضي الزراعية ما زالت صالحة للزراعة، بعد تدمير أكثر من 80% من المساحات المزروعة بفعل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة .

وأوضح أن نحو 70% من البيوت البلاستيكية الزراعية دُمّرت بالكامل، فيما تضررت غالبية الآبار، ما جعل الوصول إلى المياه شبه مستحيل، وأدى إلى انهيار شبه كامل في منظومة الإنتاج المحلي داخل القطاع.

وأشار إلى أن غزة أصبحت تعتمد بشكل كامل على المساعدات الإنسانية لتأمين احتياجاتها الغذائية، محذراً من أن استمرار القيود على دخول الإمدادات الزراعية والوقود عبر المعابر سيقود إلى مجاعة واسعة خلال الأشهر المقبلة.

