محافظات

أنهوا حياة 11 شخصا..الإعدام لـ 4 متهمين في مذبحة أبو حزام بنجع حمادي

يوسف رجب

قضت محكمة جنايات نجع حمادي شمال قنا ، بمعاقبة 4 متهمين بالإعدام شنقًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “مذبحة أبو حزام”، مع براءة المتهم الخامس من التهمة الموجهة إليهم بإنهاء حياة 11 شخصا من بينهم سيدات.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الرفاعي، وعضوية المستشارين مصطفى محمود وهشام يحيى، وسكرتارية أبو المعارف عبد الشافي ومحمد كحلاوي وأسامة الأمير.

ترجع وقائع القضية إلى 2 يونيو 2021، حينما تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطاراً بوقوع هجوم مسلح على سيارة ميكروباص بقرية أبو حزام التابعة لمركز نجع حمادي، نتج عنه مقتل 11 شخصًا هم:

سامي عبد الشكور، ويوسف مسعود نور الدين، وهدى سعد الدين، وحنان حامد شاكر، ومحمد السيد محمد عابد، وإعدال حسين أحمد، وسعدات عبد الواحد محمود، ونجمية إسماعيل أحمد، وفتحي عمر محمد حسين، ونور الدين عبد الشافي، وعلاء عبد الصبور فكري، فضلاً عن إصابة عدد من الأشخاص الآخرين.

وتبين من تحريات المباحث، أن الواقعة ورائها كل من: سيف. ا. ع، موظف بإدارة تموين نجع حمادي، وإسماعيل. إ. م. إ، ومحمد. س. ع. م، وعاطف. ع. أ. م، وصلاح الدين. أ. م، حيث تبين أن المتهم الأول استدرج المجني عليه سامي عبد الشكور إلى مسكنه بحجة شراء بندقية آلية، ثم أطلق عليه النار وأرداه قتيلاً عمدًا مع سبق الإصرار.

كما تبين من التحقيقات أن المتهمين من الثاني حتى الخامس، ومعهم آخر مجهول، أعدّوا كمينًا لسيارة يستقلها أفراد عائلة المجني عليه، وأطلقوا النار وابل من الأعيرة النارية نتج عنه مصرع 11 شخص ما بين رجال وسيدات وأطفال.

وأحيلت القضية برقم 20366 جنايات نجع حمادي وقيدت برقم 3237 كلي قنا إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها اليوم بإعدام المتهمين من الأول إلى الرابع شنقًا حتى الموت، وبراءة المتهم الخامس من التهم المنسوبة إليه.

