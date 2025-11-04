أونروا: نعمل بلا كلل لضمان ظروف معيشية آمنة وكريمة في ملاجئ غزة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا قالت إن هناك 75 ألف نازح يحتمون في غزة داخل أكثر من 100 مبنى تابع للوكالة معظمها تضرر ويعاني اكتظاظا شديدا.

وأوضحت الوكالة أن فرقها تعمل بلا كلل لضمان ظروف معيشية آمنة وكريمة في الملاجئ المنتشرة بقطاع غزة.

وقالت "الأونروا" إن عدم فتح معبري زيكيم وإيريز عطل إدخال شاحنات المساعدات ووصولها إلى مختلف مناطق قطاع غزة.

وأوضحت وكالة الأونروا في تصريحات صحفية: "نحن منظمة لدينا تفويض أممي بالعمل في الأراضي الفلسطينية ولسنا منظمة عابرة".

وأشارت إلى أن موقف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بمنع الأونروا من استئناف عملها ليس جديدا، كاشفة أن أهالي غزة لم يشعروا بتحسن أوضاعهم بسبب نوعية المساعدات الإنسانية التي تصلهم ومحدوديتها، لافتة إلى أن المساعدات تدخل إلى قطاع غزة لكن لم تصل إلى 600 شاحنة يوميا كما ينص اتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت الأونروا إنه لا بد من دخول المعدات الثقيلة لفتح الطرقات والشوارع في قطاع غزة.