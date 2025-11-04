المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تجذب أول استثمار كوري في صناعة الملابس الجاهزة

وقع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عقد مشروع شركة (إتش أند إل مصر) (H&L EGYPT APPAREL) الكورية لصناعة الملابس الجاهزة والرياضية، والذي يعد أول مشروع كوري بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة، ويقع المصنع المزمع إنشاؤه على مساحة 40 ألف م2، باستثمارات تبلغ 12 ملايين دولار (ما يعادل 570 مليون جنيه)، ويتيح نحو 2000 فرصة عمل مباشرة،

وقد قام بتوقيع العقد، سونج جون لي، المدير التنفيذي للشركة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية للجانبين.

رئيس اقتصادية قناة السويس يوقع عقد مشروع "إتش أند إل" الكورية للملابس الجاهزة

وعلى هامش مراسم التوقيع، صرّح رئيس اقتصادية قناة السويس أن الهيئة تمضي بخطى ثابتة نحو توطين وتعميق الصناعة، عبر استقطاب قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، وأشار إلى أن هذا التوجه يسهم في خفض تكاليف الإنتاج من خلال الاعتماد على الخامات والمنتجات والخدمات اللوجستية المتاحة داخل المنطقة بديلًا عن الاستيراد، مؤكدًا أن هذه الجهود تتماشى مع السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تهدف إلى دعم الإصلاح الاقتصادي وتعزيز التحول نحو القطاعات الإنتاجية والتصديرية، كما أوضح أن الهيئة تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لجذب مزيد من الاستثمارات في القطاعات المستهدفة.

وأوضح وليد جمال الدين أن هناك اهتمامًا متزايدًا من مختلف دول العالم بالاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خاصة بمنطقة القنطرة غرب بعد انتهاء المرحلة الأولى لتطويرها وافتتاح أول مشروعين بها، ووضع حجر الأساس للعديد من المشروعات الأخرى، مما يؤكد الثقة العالمية في البيئة الاستثمارية ومؤشرات أداء الأعمال بالهيئة؛ حيث ارتفع إجمالي عدد المشروعات بالقنطرة غرب الصناعية إلى 45 مشروعًا، على مساحة إجمالية تبلغ 2,837,400 مترًا مربعًا، بإجمالي استثمارات مليار و180.5 مليون دولار، وأتاحت هذه المشروعات 62,165 فرصة عمل مباشرة.

والجدير بالذكر أن شركة H&L الكورية تُعد من أبرز الشركات العالمية في مجال تصنيع الملابس الرياضية؛ حيث تأسست عام 1988 في سيول، كوريا الجنوبية، وتمتلك شراكة استراتيجية مع شركة Outerstuff الأمريكية، المتخصصة في تصميم وتوزيع الملابس الرياضية المرخصة لأكبر الدوريات العالمية مثل NFL وNBA وMLB وNHL وMLS وNCAA، كما تتميز H&L بخبرة تمتد لأكثر من 40 عامًا في تصنيع وتصدير الملابس الجاهزة.