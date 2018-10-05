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مرأة

بعد غطس 55 ساعة.. والد ريم أشرف: صحتها جيدة ومستعدة لخوض ماتش كورة

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 06:29 م
ريم أشرف ووالدها
ريم أشرف ووالدها
رشا عوني
بعد 55 ساعة تحت الماء، خرجت الطفلة ريم أشرف "14 سنة" من الماء اليوم، الجمعة، في الرابعة والنصف عصرًا، بعد أن نجحت في تحدي موسوعة جينيس لأطول غطسة في التاريخ.

وقال والدها لـ"صدى البلد"، إن ريم حالتها الصحية جيدة بعد الغطس 55 ساعة، موضحا أنها معتادة على هذا الأمر وتدربت عليه لفترة طويلة.

وأضاف: "مفيش أب مش بيخاف على بنته لكنها حققت معجزة اليوم بهذا التحدي.. ريم صحتها جيدة جدًا ومستعدة لخوض مباراة كرة قدم"، مؤكدًا أن الدكتور عادل طاهر خبير طب الأعماق، غطس اليوم لمدة نصف ساعة ليفحص ريم تحت الماء ويطمئن على صحتها.
بعد غطس 55 ساعة.. والد ريم أشرف: صحتها جيدة ومستعدة لخوض ماتش كورة
بعد غطس 55 ساعة.. والد ريم أشرف: صحتها جيدة ومستعدة لخوض ماتش كورة
بعد غطس 55 ساعة.. والد ريم أشرف: صحتها جيدة ومستعدة لخوض ماتش كورة
بعد غطس 55 ساعة.. والد ريم أشرف: صحتها جيدة ومستعدة لخوض ماتش كورة

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