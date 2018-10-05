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رياضة

رئيس رابطة الليجا يتمسك بإقامة مباراة برشلونة وجيرونا بامريكا

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 09:03 م
صدى البلد
نور عادل
قال خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا، إنه يراهن بمبلغ 10 آلاف دولار على أن مباراة برشلونة وجيرونا بالليجا ستقام بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكان ديفيد أجانزو رئيس اتحاد اللاعبين الإسبان، صرح مؤخرًا بأن المباراة لن تقام بالخارج وأن رغبة اللاعبين هي عدم اللعب خارج إسبانيا.

وتابع تيباس، خلال حوار مع شبكة "CNN" الأمريكية: "أعرف إسبانيا والوسط الرياضي جيدًا، وأدركت أن الأمر لن يكون سهلا، وسيكون هناك عدم ارتياح بسبب هذه المسألة".

وأتم: "برشلونة وجيرونا قبلا الفكرة، ويرغبان في خوض المباراة في ميامي، وسيسهلان الأمور على الجماهير لحضور اللقاء".

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