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أخبار البلد

اليوم .. قرينة الرئيس السيسي تستقبل ميلانيا ترامب

السبت 06/أكتوبر/2018 - 05:59 ص
السيدة انتصار السيسي،
السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي
محمد عبد المنعم
تستقبل اليوم السبت السيدة إنتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ميلانيا ترامب، حرم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي تقوم بزيارة للقاهرة في إطار جولتها الإفريقية.

وأعلنت السيدة إنتصار ترحيبها بميلانيا ترامب، حيث قالت عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أتشرف باستقبال السيدة الفاضلة حرم الرئيس الأمريكى بالقاهرة وأتمنى لها زيارة ناجحة وسعيدة فى بلدها الثانى مصر".

وتأتي زيارة "ميلانيا" لمصر ضمن جولة أفريقية شملت غانا وملاوي وكينيا، ومن المتوقع أن تشمل جولتها زيارة المدارس والمستشفيات المحلية ولقاء الأطفال.

هذا ومن المقرر أن تتضمن زيارة "ميلانيا" أيضا جولة ببعض الأماكن السياحية بمحافظتي القاهرة والجيزة، مثل الأهرامات والمتحف الكبير.

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