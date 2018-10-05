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رياضة

طبيب الأهلي يكشف الموقف الكامل للمصابين قبل مواجهة الاتحاد

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 11:07 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
كشف الدكتور خالد محمود مدير الجهاز الطبي للاهلي الموقف الكامل للمصابين بالفريق في تقرير للجهاز الفني، حيث قال أن المغربي وليد أزارو سيكون جاهزا للمشاركة في مباراة الأهلي أمام الاتحاد السكندري بعد أن أدي جلسات تاهيل للتخلص من الإجهاد.

وأضاف "خالد"، فى تصريحات اليوم، أن مروان محسن وعمرو السوليه شاركا بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية على مدار الأيام الماضية، ويبقي الدفع بهم في المباريات متوقفة على الرؤية الفنية للجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، واشتكى السولية من تمزق في العضلة الضامة وغاب عن المشاركة الجماعية، وظهر اللاعب بصورة جيدة خلال التدريبات الأخيرة، بينما غاب مروان محسن بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة المنتخب الوطني أمام النيجر.

وأوضح ان الظهير الأيسر التونسي علي معلول يبدأ اليوم جلسات علاج طبيعي وتأهيل في إطار البرنامج الخاص لعلاجه من الإصابة التي تعرض لها في مباراة الأهلي أمام وفاق سطيف الجزائري بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث حصل على راحة عقب المباراة، بعد تعرضه لإصابة بمزق في العضلة الضامة، وسيغيب على إثرها لمدة شهرين عن التدريبات الجماعية والمباريات.

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