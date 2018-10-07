ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

تشريعية البرلمان تعلن موقفها من مشروع قانون يجرم التبول فى الشارع

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 12:22 م
اللجنة التشريعية
اللجنة التشريعية بالبرلمان
معتز الخصوصى
قال النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن اللجنة لم يصلها حتى الآن مشروع قانون يقضى بالسجن والغرامة ألف جنيه في حالة التبول بالشارع، مشيرا إلى أننا فى انتظار وصول مشروع القانون إلى اللجنة للبدء فى مناقشته.

وأضاف الجمل لـ"صدى البلد" أنه بشكل عام لابد أن توفر الدولة مراحيض عامة للمواطنين فى الشارع، خاصة وأن هناك العديد من الحالات التى لا تتحمل الانتظار لحين قضاء حاجتها ومنهم مرضى السكر.

وأكد وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان أنه فى حاله تكرار التبول فى الشارع من أى مواطن بعد توفير مراحيض عامة، فلا بد من توقيع عقوبة عليهم بتغريمهم 1000 جنيه على سبيل المثال كما أعلن فى مشروع القانون، ولكن لا تصل هذه العقوبة إلى الحبس.

كان النائب البرلماني ماجد طوبيا، تقدم بمقترح لقانون بشأن تعديل المادة 278 من قانون العقوبات المصري، التي تنص على أن "كل من فعل علانية فعلا فاضحًا مخلًا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه".

وأوضح طوبيا في بيان صحفى، أن التعديل ينص على أن "كل من فعل علانية فعلا فاضحًا مخلًا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز ألف جنيه، مؤكدًا أن الهدف من التعديل القضاء على الظواهر الخادشة للحياء التي يمارسها البعض في الشارع وفى مقدمتها ظاهرة التبول التي أصبحت تشوه الشارع المصري في الوقت التي تعد فيه فعلا فاضحا يخدش الحياء.

وطالب النائب، بتوفير مراحيض عمومية متنقلة في الميادين والشوارع الرئيسية، خاصة وأن هناك العديد من المرضى الذين يذهبون للمراحيض في أوقات متقاربة وفي حال تغليظ العقوبة سيشكل هذا الأمر صعوبة بالغة ويهدد حياتهم ولهذا لابد من توفير البديل، على ان تتولى كل محافظة توفير هذه المراحيض والقائمين عليها لتنظيفها بشكل دورى على أن يتم تحصيل مقابل رمزى، ويتم تشديد الرقابة على هذه المراحيض حتى لا تستغل فى أغراض غير المخصصة لها.

وأضاف النائب أن هذا المقترح يهدف للقضاء على هذه الظاهرة السلبية ويحافظ على صورة مصر الحضارية التي تمتد لأكثر من 6 آلاف عاما، لافتا إلى أن الأمر يتطلب زيادة الوعى والثقافة لدى المجتمع وليس تغليظ العقوبة فقط.

ترشيحاتنا

مجازاة الرئيس القانوني ومديري التحقيقات والقضايا بمطاحن مصر الوسطى

الحق في الدواء ترد على تداول صور لبيع أدوية بسوق الجمعة

محمد صلاح على رأس تشكيل ليفربول فى مواجهة مانشستر سيتى

التعليم توجه رسالة هامة لأولياء الأمور المعترضين على إلغاء المستوى الرفيع

حماية المستهلك: استرداد 120 مليون جنيه قيمة السيارات للمواطنين الشاكين.. فيديو

صحيفة فرنسية تكشف أسباب اختفاء رئيس الانتربول

رغيف العيش يثير أزمة في تركيا والمخابز تتوقف عن العمل

حبس موظفة بالتضامن الاجتماعي لإدارتها شبكة دعارة في بني سويف

كهربا يعلق على فوز الزمالك بلقب السوبر المصري السعودي

أحدهم كان مقربا من السادات.. قصة فشل 3 جواسيس إسرائيليين في إفساد خطة حرب أكتوبر

مبتحبش تلبس الجاكيت.. ميلانيا ترامب ارتدت هذا الاستايل 25 مرة منذ دخولها البيت الأبيض.. صور

صنداي تايمز: بريطانيا تعزز قدراتها لشن هجمات سيبرانية على روسيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيفية استفادة السينمائيين العرب من دعم شمال أوروبا بمهرجان مالمو

مبتحبش تلبس الجاكيت.. ميلانيا ترامب ارتدت هذا الاستايل 25 مرة منذ دخولها البيت الأبيض.. صور

تعرفي على الأسبوع الأول من رجيم آيتن عامر

وزيرة السياحة تشيد بالأمان بواحة سيوة .. صور

مصر للطيران تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر مع المسافرين.. صور

فيديو

الفيروسات الكبدية: 890 ألف عملية فحص منذ انطلاق المبادرة
نصر سالم: المرحلة القادمة قهر لكل التحديات في مصر.. فيديو
التموين تطمئن المواطنين حول تحديث البطاقات التموينية
عمرو البسطويسي يؤكد استمرارية القوافل الطبية بشكل دوري لسيناء.. فيديو
ريم أشرف: أحلم بلقاء الرئيس السيسى وأهديه إنجاز أطول غطسة في العالم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟