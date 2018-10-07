النني خارج مواجهة فولهام.. ولاكازيت يقود هجوم الأرسنال

أعلن أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال، الذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري محمد النني، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستواجه فولهام بعد قليل ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".



وخرج النني، من قائمة مباراة فريقه أرسنال أمام فولهام التي سوف تقام بعد قليل على ملعب "كرافين كوتاج".



وجاء تشكيل الجانرز على النحو التالي:



حراسة المرمى: بيرند لينو



خط الدفاع: بيليرين - هولدينج - موستافي - مونريال



خط الوسط: توريرا - تشاكا - مخيتريان - أيوبي - ويلبيك



خط الهجوم: لاكازيت.