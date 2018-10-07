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أخبار العالم

نتنياهو يتفق مع بوتين على اللقاء في المستقبل القريب

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 02:01 م
صدى البلد
أ ش أ
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه اتفق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على عقد اجتماع في المستقبل القريب.

وأضاف نتنياهو ـ في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الإسرائيلي - وفق ما أوردته صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية اليوم الأحد "منذ فترة وجيزة، تحدثت مع الرئيس بوتين، اتفقنا على الاجتماع في المستقبل القريب من أجل مواصلة التنسيق الأمني ​​بين البلدين

وكانت العلاقات بين روسيا وإسرائيل قد شهدت توترا مؤخرا، إثر سقوط طائرة استطلاع روسية من طراز (ال ـ 20) ومصرع جميع ركابها الـ 15 عسكريا نتيجة تعرضها لصاروخ سوري بطريق الخطأ، خلال قيام طائرات حربية إسرائيلية بمهاجمة مواقع سورية، واتهم المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إسرائيل بعدم قيامها بإبلاغ الجانب الروسي قبل الهجوم الإسرائيلي على اللاذقية بوقت كاف وتستر الطائرات الإسرائيلية بالطائرة الروسية خلال العملية .

ومن جهة أخرى، شدد نتنياهو على أن إسرائيل ستواصل العمل لمنع إيران من إنشاء قواعد عسكرية في سوريا ونقلها لأسلحة فتاكة لحزب الله في لبنان".

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