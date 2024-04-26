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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

يسرا: عمرو يوسف اللى عرض عليا فكرة فيلم "شقو" والدور مميز

يسرا
يسرا

كشفت الفنانة يسرا عن كواليس فيلم “شقو”  الذى يعرض حاليا فى دور العرض السينمائية.

وقالت يسرا في تصريحات تليفزيونية إن أول من عرض عليها فكرة فيلم شقو كان الفنان عمرو يوسف بطل الفيلم.

وأضافت يسرا ، قائلة؛ أنها شعرت بأن الدور جديد ومختلف تماما عليها ، وأن الدور كان فى الأصل مكتوب لرجل ، ولكن بمجرد موافقتها على الدور تم تغييره إلى دور سيدة شريرة في أحداث الفيلم.

واستكملت يسرا: أن فكرة فيلم شقو شدتها بسبب أحداثه الشيقة والجديدة خاصة.

وعن صغر مساحة دورها بالفيلم، قالت يسرا أنها لا تقدم على أي عمل فني يجبرها على تشويه تاريخها الفني، لافتة: لا يعنيني صغر الدور من كبره أو ضيفة شرف، المهم أن الدور يضيف للعمل الفني ويضيف ليا شخصيًا، معربة عن سعادتها البالغة بالعمل مع مجموعة فيلم شقو والفنان عمرو يوسف.

يسرا تتشارك بطولة الفيلم مع النجوم عمرو يوسف و محمد ممدوح و دينا الشربيني وأمينة خليل.

الفيلم من تأليف وسام صبري و يخرجه كريم السبكي وإنتاج أحمد السبكي.

على صعيد آخر كانت يسرا قد تسلمت تكريمها منذ عدة أيام من مهرجان بيروت لسينما المرأة في دورته الأولى، وبكت تأثرا من حفاوة التكريم والفيديو الذي أُعد خصيصا من أجلها.

أخر أعمال يسرا السينمائية أحدث ظهور ل يسرا ايرادات فيلم شقو يسرا فيلم شقو أفلام يسرا

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