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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

يسرا تحتفل بعرض فيلم «شقو» بالسعودية: سعيدة لتجاوز إيراداته 50 مليون جنيه

يسرا
يسرا

شاركت النجمة يسرا في العرض الخاص لفيلم شقو، بالسعودية، مساء أمس الأحد، والذي تشارك في بطولته وتلعب فيه دورا مختلفا عما اعتادت تقديمه.

يسرا تواجدت رفقة عمرو يوسف والمخرج كريم السبكي ومعهم امينة خليل ودينا الشربيني، والمنتج أحمد السبكي.

وسبق أن تألقت يسرا في العرض الخاص للفيلم في مدينة دبي الإماراتية.

من ناحية أخرى، عبرت يسرا عن سعادتها بتجاوز الفيلم  الـ 50 مليون جنيه، حيث حقق حتى الآن 50 مليونا و436 ألف جنيه مصري. 

وكانت النجمة يسرا قد عبرت عن سعادتها الكبيرة بنجاحها في شقو وردود الفعل التي وصلتها على الدور خاصة، أنه يختلف عما اعتادت تقديمه في السينما المصرية .واضافت يسرا أن بطل الفيلم عمرو يوسف هو من أقنعها بالفيلم وهو فنان ذكي وموهوب .
وعن مخرج العمل كريم السبكي قالت يسرا إنه يقدم تجربة قوية في هذا الفيلم، ويقدم نفسه كمخرج موهوب .

وأشادت يسرا بمحمد ممدوح ووصفته أنه ممثل مجتهد ومتطور، وأيضا بدينا الشربيني ودورها الصعب، وكذلك بالتغيير الذي قدمته أمينة خليل في طبيعة أدوارها في هذا الفيلم.

فيلم شقو

يسرا تتشارك بطولة الفيلم مع النجوم عمرو يوسف و محمد ممدوح و دينا الشربيني وأمينة خليل.

الفيلم من تأليف وسام صبري و يخرجه كريم السبكي وإنتاج أحمد السبكي.

على صعيد آخر كانت يسرا قد تسلمت تكريمها منذ عدة أيام من مهرجان بيروت لسينما المرأة في دورته الأولى، وبكت تأثرا من حفاوة التكريم والفيديو الذي أُعد خصيصا من أجلها.

عرض فيلم شقو في السعودية
عرض فيلم شقو في السعودية
عرض فيلم شقو في السعودية
عرض فيلم شقو في السعودية
عرض فيلم شقو في السعودية
عرض فيلم شقو في السعودية
عرض فيلم شقو في السعودية
عرض فيلم شقو في السعودية
عرض فيلم شقو في السعودية
عرض فيلم شقو في السعودية
عرض فيلم شقو في السعودية
عرض فيلم شقو في السعودية
عرض فيلم شقو في السعودية
عرض فيلم شقو في السعودية
عرض فيلم شقو في السعودية
عرض فيلم شقو في السعودية
عرض فيلم شقو في السعودية
عرض فيلم شقو في السعودية
عرض فيلم شقو في السعودية
عرض فيلم شقو في السعودية
عرض فيلم شقو في السعودية
عرض فيلم شقو في السعودية
يسرا فيلم شقو شقو عمرو يوسف محمد ممدوح دينا الشربيني امينة خليل

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