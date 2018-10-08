اليوم.. محاكمة أبو تريكة فى قضية التهرب الضريبي

تنظر محكمة جنح الشئون المالية والتجارية، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الإثنين، محاكمة اللاعب السابق محمد أبوتريكة، فى اتهامه بقضية تهرب ضريبى بمبلغ 710 ألاف جنيه قيمة الإعلانات لشركة مياه غازية، وإحدى شركات الاتصالات.



كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قد وافق على قرار نيابة التهرب الضريبى بإحالة محمد أبوتريكة إلى المحاكمة، لاتهامه بالتهرب الضريبى خلال الفترة من عام 2008 إلى 2009.