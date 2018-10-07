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رياضة

محمد مصيلحي: مكناش نحلم باللي عملناه مع الأهلي.. المباراة تاريخية ..فيديو

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 11:33 م
صدى البلد
عمرو ابوبكر
أبدى محمد مصيلحي، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، سعادته الغامرة بالفوز على النادي الأهلي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة مساء اليوم، الأحد، على ملعب السلام في بطولة الدوري العام.

وقال "مصيلحي"، في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة "صدى البلد"، "نتيجة كبيرة وتاريخية أمام نادي كبير زي النادي الأهلي، الجهاز الفني بقيادة حلمي طولان عمل اللي عليه وزيادة".

وتابع: "قدمنا مباراة كبيرة تليق بحجم النادي الأهلي ولعيبة الاتحاد كانت رجالة النهاردة، مكناش بنحلم بالي حصل النهاردة والحمد لله على الفوز".

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