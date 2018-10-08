ياسمين نيازي تجتاز النصف مليون مشاهدة بكليب هرقص مصر.. فيديو

استطاعت المطربة ياسمين نيازي أن تحقق مشاهدات كبيرة بكليبها الجديد "هرقص مصر" من ألبومها الجديد الذي يحمل نفس الاسم، إذ اجتازت مشاهدات الكليب حاجز النصف مليون، محققًا 552 ألف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.



كليب "هرقص مصر" لـ ياسمين نيازي، الحان: شريف اسماعيل، كلمات: أسامة محرز، توزيع: أشرف البرنس، طبلة: أحمد عيادي، ناي: محمد عاطف، قانون: عمرو الصواف، تسجيل غناء: جلال فهمي، ميكس: احمد جوده، مستر: محمد صقر، إخراج: نبيل مكاوي، منتج فني: فادي صبحي، ومن إنتاج: I-Media Production.



وكانت ياسمين نيازي، قد طرحت ألبومها الجديد، الذي يحمل اسم "هرقص مصر"، في سوق الـ CD والمتاجر الإلكترونية، بعد فترة من الترويج للألبوم على مواقع التواصل الاجتماعي.



كانت ياسمين نيازي قد طرحت أيضًا أغنية "كداب" عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة على موقع الفيديوهات يوتيوب، قبل يومين من طرح الألبوم، وهي من كلمات: هاني صارو، ألحان وتوزيع: أحمد عبدالسلام، وميكس: هاني محروس.