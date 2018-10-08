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فن

عرض نظرة ومدد في أكاديمية الفنون بدعوة من أشرف زكي

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 04:56 ص
صدى البلد
شيري نبيل
قرر الدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون نقيب الممثلين استضافة عرضى "نظرة" و"مدد" لمدة ليلتى عرض على مسرح المعهد العالى للفنون المسرحية وذلك عقب حضوره الليلة 34 من العرض ونهاية الموسم الثانى بمسرح المركز الثقافي بالجيزة.

يذكر أن عرضى نظرة ومدد هما نتاج ورشة مسرح الشباب ابدأ حلمك تحت إشراف وإخراج المخرج أحمد طه، وأعلن المخرج عادل حسان مدير مسرح الشباب عن بدء عروض الموسم الثالث، والذى يتضمن العرض على المسرح القومى والتجوال فى المحافظات والعودة إلى مسرح مركز الجيزة الثقافى.

العرض من إنتاج البيت الفنى للمسرح وبرعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة ويضم أكثر من 70 ممثلا من خريجى الورشة.

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