ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

رئيس الاتحاد السكندري يكشف سر الفوز بـ برباعية على الاهلي

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 11:46 ص
صدى البلد
ياسمين تيسير
أعرب محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري عن سعادته بالفوز 4-3 على الأهلي ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري.

وأكد محمد مصيلحي في تصريحات اذاعية له اليوم أن حلمي طولان المدير الفني للاتحاد أجاد تجهيز لاعبيه نفسيًا وفنيًا للفوز على الأهلي.

وأضاف مصيلحي أنه تمنى عدم وقوع الاتحاد أمام الزمالك في قرعة دور الـ16 من البطولة العربية حتى يضمن استمرار فريقين مصريين بالبطولة.

وأشار محمد مصيلحي إلى أن الكلام عن عدم مشاركة رزاق سيسيه وأحمد داوودا أمام الزمالك غير واضح لأن الشرط الموجود بالعقد الثلاثي مع الزمالك يقول "المباريات المحلية والدولية" ونحن لا نعرف هل البطولة العربية دولية.

وشدد رئيس الاتحاد على أنه سيرسل للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لتفسير هذا الشرط والرد على مشاركة سيسيه وداوودا من عدمها.

ترشيحاتنا

حكم صلاة الرجل مع زوجته في المنزل جماعة

القوات المسلحة: ضبط طائرة بدون طيار لمراقبة القوات في سيناء .. وتدمير 28 سيارة قبل اختراقها للحدود الغربية .. فيديو

4 مليارات دولار حجم التجارة المتوقعة بين مصر وليبيا نهاية 2019

أولياء الأمور أمام التعليم: لا لإلغاء المستوى الرفيع.. فيديووصور

فى عيد ميلادها.. أسعار صادمة لإطلالات شيرين عبد الوهاب

كارثة تهدد العالم بسبب أعقاب السيجارة

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم.. فيديو

الداخلية: سقوط عصابة لتزوير الدولارات يتزعمها طبيب تخدير.. صور

القوات المسلحة: إحباط 2329 هجرة غير شرعية.. وتفجير عدد كبير من العبوات الناسفة في سيناء

أحمد فلوكس يعلن ارتباطه بـ هنا شيحة بهذه الطريقة

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع .. فيديو

للرجال فقط مشروب طبيعي لتقوية عضلة القلب احرص على تناوله قبل النوم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كلنا واحد.. قوافل الداخلية توقع الكشف بالمجان على 3190 مواطنا

بعد زواجها من دياب..شاهد أجمل إطلالات هاجر الإبياري

أولياء الأمور أمام التعليم: لا لإلغاء المستوى الرفيع.. فيديووصور

فى عيد ميلادها.. أسعار صادمة لإطلالات شيرين عبد الوهاب

الداخلية تضبط 7 كيلو حشيش و15 كيلو بانجو فى حملات أمنية بالمحافظات.. صور

فيديو

فقيه دستوري: عقوبة جنائية على المتخلفين عن الانتخابات الرئاسية.. فيديو
إبراهيم الدخيري: نواجه أزمة في توفير احتياجات النخيل بالوطن العربي..فيديو
تعرف على حقيقة هدم السور الأثري لكورنيش الإسكندرية
كثافات مرورية على المحاور الرئيسية كافة.. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟