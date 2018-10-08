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محافظات

محافظ البحيرة يتفقد مشروعات خدمية بكوم حماده باستثمارات 250 مليون جنيه..صور

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 01:07 م
صدى البلد
جمالات الدمنهورى
قام اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، بجولة ميدانية اليوم داخل مركز ومدينة كوم حمادة تفقد خلالها عددا من المشروعات المنفذة وافتتح عددا آخر من المشروعات الجديدة، كما قام بوضع حجر الأساس لمشروعات أخرى وذلك تزامنا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومى فى 19 سبتمبر من كل عام.

وتأتى الجولة في إطار جولاته الميدانية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة سير العمل بالمشروعات المنفذه فى شتى القطاعات الخدمية التى تمس حياة المواطنين اليومية والوقوف على معدلات ونسب التنفيذ ودفع العمل بها وتذليل ما يعترضها من معوقات.

بدأ المحافظ زيارته بالمركز بتفقد الأعمال الجارية بكوبرى كفر بولين بمركز كوم حماده التابع للهيئة العامة للطرق والكبارى بطول 740 مترا وبتكلفة بلغت 142 مليون جنيه الذى بدأ العمل به فى مايو 2015م، ومن المقرر الانتهاء منه فى مايو 2019 م، حيث تم الانتهاء من 60% من حجم الاعمال بتكلفة بلغت 100 مليون جنيه.

وأكد المحافظ أن الكوبرى سوف يربط طريق الخطاطبة بالطريق الزراعى السريع وسيخفف الضغط المرورى والأحمال على كوبرى التوفيقية كما سيربط البر الغربى بالشرقى أمام مركز كوم حمادة، كما وجه بضرورة تكثيف معدلات العمل ومضاعفتها وسرعة الانتهاء من الكوبرى فى موعده المحدد.
محافظ البحيرة يتفقد مشروعات خدمية بكوم حماده باستثمارات 250 مليون جنيه..صور
محافظ البحيرة يتفقد مشروعات خدمية بكوم حماده باستثمارات 250 مليون جنيه..صور
محافظ البحيرة يتفقد مشروعات خدمية بكوم حماده باستثمارات 250 مليون جنيه..صور
محافظ البحيرة يتفقد مشروعات خدمية بكوم حماده باستثمارات 250 مليون جنيه..صور
محافظ البحيرة يتفقد مشروعات خدمية بكوم حماده باستثمارات 250 مليون جنيه..صور

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