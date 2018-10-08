اللعيب مع رزان ومهيب.. انطلاقة رياضية جديدة على MBC مصر .. صور

في إطلالة رياضية جديدة، ينطلق بداية من غد برنامج "اللعيب" الذي تقدمه رزان مغربي ومُهيب عبد الهادي على "MBC مصر" يوميًا من الثلاثاء للجمعة في تمام الحادية عشرة مساءً.



يغوص برنامج "اللعيب مع رزان ومهيب" في الكثير من كواليس الرياضة ونجومها، ويتابع أخبارهم وحياتهم وأحلامهم وآمالهم وتوقعاتهم للمباريات.



ويُعلق البرنامج يوميًا بصورة مُختلفة على جوانب القضايا الرياضية التي تشغل المُشاهد المصري والعربي، ويستضيف البرنامج عبر حلقاته اليومية نُخبه من الرياضيين والنُقاد والمسئولين.



يُعرض برنامج "اللعيب" يوميًا من الثلاثاء للجمعة على قناة"MBC مصر" الساعة 11:00 مساءً، ويبدأ عرضه الثلاثاء 9 أكتوبر 2018.