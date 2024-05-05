محافظ البحر الأحمر يوجه بزيادة التدابير الأمنية والسلامة في منتجعات العائلات

وجه محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، مدير منتجعات العائلات بالغردقة بزيادة الإجراءات الأمنية والسلامة، وتأمين المنتجعات لاستقبال الوافدين للاستمتاع بأيام الاحتفالات ، مع توفير تجربة مميزة في أعياد القيامة وشم النسيم.

وأكد مدير منتجعات العائلات في الغردقة، السيد أشرف فؤاد، أنه تم التنسيق مع جمعية الغوص والإنقاذ البحري لزيادة عدد المنقذين، من ٢٠ الى ٢٥ منقذ ، وتوفير سيارة إسعاف مجهزة بشكل دائم بالتنسيق مع مرفق الإسعاف بالبحر الأحمر.

وأضاف إنه سيتم توفير التأمين اللازم من خلال مديرية الأمن البحر الأحمر اثناء فترة الاحتفال، بالإضافة إلى توفير كمية كافية من الكراسي والشازلونجات لاستقبال الزوار.

وأوضح فؤاد أن الأسعار ميسرة للجميع، حيث يستقبل منتجع العائلات الأفراد بتذكرة قيمتها 50 جنيهًا، و شاطئ العائلات ١ ب ٥٠ جنيها حتى الخامسة مساءا لتصبح تكلفتها 10 جنيهات بعد الساعة الخامسة مساءً، وشاطئ العائلات 2 تذكرة قيمتها 20 جنيهًا.

وختم بالإشارة إلى فتح حديقة الأسرة للجميع للاحتفال باليوم المميز برسم دخول رمزي قيمته 10 جنيهات، متوفرًا بها مكان لألعاب الأطفال وكافتيريا وأماكن خضراء أخرى لقضاء أفضل الأوقات.