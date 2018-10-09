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مرأة

للنحيفات فقط: كوب من هذا المشروب 4 مرات يومية ولاحظى الفرق

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 05:02 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
ليس فقط كل الفتيات يعانين من السمنة ،هناك أيضا بعض الفتيات يعانين من النحافة وويحلمن بالسمنة ،ويشعرن بالحرج الشديد من الظهور ويعانين أيضا من عدم الثقة فى النفس ،ويرجع ذلك لعدد من الأسباب أبرزها الوراثة وأحيانا مشاكل فى الغدة الدرقية لذلك عليهم القيام بعمل التحاليل اللازمة لعلاج الأسباب ،بجانب تناول كوب من هذا المشروب 4 مرات يومية للتخلص من النحافة .

قدم الدكتور أحمد صبرى أخصائى التغذية العلاجية وعضو الجمعية الأمريكية لعلاج السمنة ،مشروب طبيعى يقضى على مشاكل النحافة وهو عبارة عن الأتى :

طحن حب العزيز وإضافة المكسرات إليه؛ كاللوز، والفستق، والحلبة بالكمية المرغوب بها، وتناوله أربع مرات يوميًا لمدة شهر بأكمله مع كوب من الحليب كامل الدسم.

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