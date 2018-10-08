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مرأة

حليمة بولند تثير الجدل بإطلالة جريئة.. صور

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 11:41 م
صدى البلد
ريهام قدري
أثارت الإعلامية الكويتية حليمة بولند ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعى، بعد نشرها صورا من جلسة تصوير جديدة، اتسمت بالجرأة.

ونشرت بولند عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورا من جلسة تصوير جديدة فى لبنان، وارتدت "توب قصير" من اللون الأزرق الفاتح المزين بالورود كشف عن جزء من بطنها، بالإضافة إلى تنورة من نفس لون التوب وجاء بفتحة عالية من أحد الجوانب كشف عن ساقها.

وظهرت حليمة فى وضعية التصوير غريبة ما أدى إلى انتقادها بشكل كبير وتعرضت لحملة من الهجوم، واحتل اسمها المركز الأول فى محركات البحث.
حليمة بولند تثير الجدل بإطلالة جريئة.. صور
حليمة بولند تثير الجدل بإطلالة جريئة.. صور
حليمة بولند تثير الجدل بإطلالة جريئة.. صور

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