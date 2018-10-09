والد الحايس بعد القبض على العشماوى: النهاردة يوم عيد للمصريين

قال الدكتور علاء الحايس والد الرائد محمد الحايس أحد أبطال ومصابي معركة الواحات، فرحتنا متتوصفش بعدما تم القبض على الارهابي هشام العشماوى أمس.



وأضاف والد الحايس في تصريح لـ "صدي البلد" بعد ان تلقينا خبر القبض علي الارهابي هشام العشماوى من قبل السلطات الليبية، وبمساعدة الجيش المصرى، كان هذا الخبر بمثابة عيد لنا جميعآ، وأن العشماوى له يد فى أكثر العمليات الارهابية التى تمت فى مصرنا الحبيبة، فيما وصف الدكتور علاء الحايس الارهابي بـ "رأس الافعي".



ووجه والد أحد أبطال معركة الوحات الشكر الي الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورجال الجيش والشرطة المصرية على الجهود المبذولة لحماية تراب مصرنا الحبيبة وحفظ الامن بها، وتدخل القيادات المصرية بالتعاون مع القيادات الليبية في القبض علي الارهابى هشام العشماى، ومعاونية.



ونعي الدكتور الحايس أسر الشهداء من أبطال الجيش والشرطة، موجهآ لهم التحية والتقدير والصبر على ما افتقدوه، مضيفآ" الابن أغلي شئ فى الكون".