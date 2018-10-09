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وزيرة الصحة تتوجه لبورسعيد لمتابعة تنفيذ مبادرة 100 مليون صحة

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 07:31 ص
الدكتورة هالة زايد،
الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان
عبدالصمد ماهر
تتوجه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم الثلاثاء، إلى محافظة بورسعيد؛ لتفقد عدد من نقاط المسح الخاصة بمبادرة الرئيس للقضاء على فيروس "سى"، والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "100 مليون صحة"، للتأكد من تقديم الخدمة الطبية للمواطنين على أكمل وجه.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذة الجولة تأتى فى إطار حرص وزيرة الصحة على المتابعة الميدانية للمبادرة الرئاسية، على أرض الواقع، لافتا إلى أنها ستجوب عدد من المحافظات الـ9 للمرحلة الأولى للمبادرة خلال الفترة المقبلة.

وأشار مجاهد إلى أنه من المقرر أن تبدأ الوزيرة جولتها بمستشفى النساء والولادة، ثم وحدة عمرو بن الخطاب، ثم وحدة صحة الكويت، وتختتمها بعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج اليوم الثامن لمبادرة الرئيس للقضاء على فيروس "سى" والأمراض غير السارية من ديوان عام محافظة بورسعيد.

يذكر أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية انطلقت يوم الاثنين الموافق الأول من شهر اكتوبر الحالى فى 9 محافظات، ويستمر عملها حتى شهر نوفمبر 2018.

ويشار إلى وجود خط ساخن 15335، والموقع الاكترونى www.stophcv.eg لتلقى أى استفسارات من المواطنين عن أماكن إجراء المسح أو أي معوقات قد تواجههم.

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