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منوعات

Nokia 7.1 يظهر للأضواء بعد أيام.. المواصفات والسعر.. فيديو وصور

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 07:23 ص
صدى البلد
كريم جمال
تستعد شركة HMD المالكة لعلامة نوكيا الشهيرة، لطرح هاتف Nokia 7.1، خلال شهر أكتوبر الجاري، ضمن فئة الهواتف المتوسطة المميزة، مع شاشة كبيرة بدون حواف، بالإضافة للنكزة الشهيرة فى أعلى الشاشة مثل شاشة آيفون X تماما.

يأتى Nokia 7.1 بجسم معدني بالكامل مغطى بواجهتين من الزجاج، كما يمتلك الهاتف شاشة قياسها 5.84 بوصة بدقة IPS بتقنية FULL HD مغطاة بطبقة حماية Corning Gorilla Glass 3 لحماية الشاشة من الخدوش والصدمات.

ويمتلك Nokia 7.1 معالجا قويا من نوع Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 ثمانى النواة بقوة 1.8 جيجاهرتز، بمعالج رسوميات Adreno 509، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بسعتي 3 و4 جيجابايت مع ذاكرتي تخزينية سعة 32 و64 جيجابايت مع إمكانية زيادتها بكارت ذاكرة خارجي، مع مستشعر بصمات الأصابع التقليدي الذى يأتى فى الواجهة الخلفية للهاتف.



ولعشاق التصوير سيجدون كاميرا مزدوجة أساسية، بدقة 12 ميجابيكسل وأخرى 5 ميجابيكسل مع وجود فلاش من نوع LED، ودعم ميزة التركيز التلقائي، وبكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل.

ويعمل الهاتف بأحدث أنظمة أندرويد Android 9.0 Pie الجديد، ويدعم خاصية الاتصال اللاسلكي بلوتوث 5.0، والواى فاى إصدار Wi-Fi 802.11، ويعمل بكابل من نوع microUSB C، مع خاصية الشحن السريع Fast battery charging 9V، ويدعم ميزة ثنائي الشريحة، ويحتوى الهاتف على بطارية معقولة سعة 3060 أمبير.

ويمكن الحصول علي Nokia 7.1 بلونين، "الأزرق" و"الرمادي"، مقابل سعر 350 يورو، أى ما يعادل 7 آلاف جنيه مصري.
Nokia 7.1 يظهر للأضواء بعد أيام.. المواصفات والسعر.. فيديو وصور
Nokia 7.1 يظهر للأضواء بعد أيام.. المواصفات والسعر.. فيديو وصور
Nokia 7.1 يظهر للأضواء بعد أيام.. المواصفات والسعر.. فيديو وصور
Nokia 7.1 يظهر للأضواء بعد أيام.. المواصفات والسعر.. فيديو وصور

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