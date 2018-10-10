إنشاء تجمعات متميزة لوحدات الطعام المتنقلة وتطوير مراكز الشباب

ناقش الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بديوان عام وزارة الاستثمار والتعاون الدولي سبل تكثيف التعاون بين الوزارتين في مجال ريادة الأعمال وتشجيع الشباب لإقامة المشروعات الصغيرة من خلال مبادرة فكرتك شركتك، والتى أطلقتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، لدعم الشركات الناشئة.



وبحث الوزيرين دعم مركز الشباب وتطويرها لتصبح مركز متكامل يقدم خدمات مجتمعية، من خلال توفير عدد من المنح المقدمة من شركاء مصر للتنمية، اضافة إلى التعاون بين الوزارتين فى مجال تنمية سيناء، واقامة عدد من المشروعات المشتركة التى تخدم الشباب، وتساهم فى توفير فرص عمل لهم.



واتفق الجانبان، على طرح كافة المبادرات التى أطلقتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، والمتعلقة بالشباب على البوابة الإلكترونية لوزارة الشباب والرياضة.



وناقش الاجتماع، التعاون مع صندوق تحيا مصر في مشروع وحدات الطعام المتنقلة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى، والتي يجري تنفيذها في إطار توجه الدولة نحو دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف توفير فرص عمل جديدة للشباب ودعم الاقتصاد المصري من خلال إنشاء مناطق تجمع لتلك المشروعات ذات تصميم حضاري وفي إطار قانوني يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن والقضاء على العشوائية.



وقدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الشكر للدكتورة سحر نصر على جهودها لدعم الشباب، الذين يشكلون 65% من التركيبة السكانية، والمساهمة فى تأهيل ودمج الشباب في سوق العمل،



وأكد وزير الشباب والرياضة أن الدولة حريصة على تشجيع الاستثمار في كافة المجالات حيث أقرت عدد من الإصلاحات التشريعية التي تهيئ مناخ جاذب للمستثمرين وفي مقدمتها قانون الاستثمار إضافة الى الإصلاحات التي تمت في مجال الرياضة واقرار قانون الرياضة والذي يتواكب مع توجهات الدولة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في كافة المجالات ومنها المجال الرياضي بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي



وأوضحت د.سحر نصر، أن الوزارة تضع في أولوياتها دعم المشروعات التي تخدم الشباب إيمانًا بدورهم الحيوى في بناء المجتمع.





شهد اللقاء الدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشارى الوزيرة، ومعتز يكن، مستشار أول الوزيرة، والدكتورة شيماء أبو عبلة، مساعد وزير الشباب والرياضة للعلاقات الخارجية والاستثمار والتعاون الدولى، ومنال يوسف، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب.